Leipzig (ots) -Am 27. Juni um 20.15 Uhr feiert der MDR die Premiere seiner neuen monatlich stattfindenden Unterhaltungssendung "Hol dir deine Show!" - und zwar nicht im Studio, sondern mitten im Leben in Trebitz, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt. Hier wird das örtliche Freibad zur Bühne für Stars, Geschichten und Menschen aus der Region.Für Stimmung sorgen unter anderem Sängerin Linda Hesse, die aus Sachsen-Anhalt stammt, die Sommerhit-Garanten Marquess und Durchstarter Georg Stengel, der 2025 als Newcomer des Jahres bei den Schlagerchampions geehrt wurde. Zum ersten Mal auf der TV-Bühne steht die aus der Region stammende junge Sängerin und Neuentdeckung Albany Beyer-Gomell.Doch die Show ist mehr als Musik: Sie erzählt vor allem Geschichten aus dieser Region und dem Ort Bad Schmiedeberg - so wird u. a. das große Engagement der Pächter und Bademeister des Freibads gewürdigt, die sich seit Jahrzehnten für die Schwimmausbildung von Kindern einsetzen. Im Mittelpunkt steht auch eine echte Trebitzer Legende: Herma Klapproth, die ehemals älteste Schwimmmeisterin Deutschlands, kehrt noch einmal an ihren früheren Wirkungsort zurück - dorthin, wo unzählige Kinder bei ihr das Schwimmen lernten.Ebenfalls mit dabei: Der Motorsportclub Trebitz e. V., der seine jungen PS-Talente vorstellt.Durch die 90-minütige Live-Sendung führen Julia Krüger und Felix Seibert-Daiker, unterstützt von Showreporter Peter Imhof, der in Trebitz nicht nur den Karnevalsverein ins Rampenlicht stellt, sondern auch spannende Geschichten und Gesichter der Region auf die Bühne bringt.Julia Krüger, neue Moderatorin der Show:"Ich freue mich riesig auf 'Hol dir deine Show' - vor allem, weil wir dorthin gehen, wo das echte Leben spielt: in die kleinen Orte, die sonst viel zu selten im Rampenlicht stehen. Der regionale Aspekt liegt mir sehr am Herzen, denn ich komme selbst aus dem Eichsfeld in Thüringen und weiß genau, wie viel Potenzial und Herzblut dort schlummert. Diese Orte haben so viel zu erzählen - man muss nur mal genauer hinschauen. Ich bin wahnsinnig gespannt, welche großartigen Menschen und Talente wir gemeinsam entdecken und auf die Bühne holen werden."Auch Felix Seibert-Daiker der gemeinsam mit Julia Krüger moderiert, blickt gespannt auf das neue Showformat:"Wenn ich für Beiträge im Sendegebiet unterwegs bin, stolpere ich ständig über Geschichten, die nichts mit dem Dreh zu tun haben - aber eigentlich eine eigene Sendung wert wären. In den Orten passiert so viel. Umso schöner, dass wir genau diesen Erzählungen jetzt eine Bühne geben können."Das Showkonzept: Nähe, Identifikation und echte GeschichtenMit "Hol dir deine Show!" geht der MDR neue Wege. Die Sendung findet nicht im klassischen Studio statt, sondern direkt vor Ort: unter mobilen Zeltinseln entsteht eine besondere Lagerfeueratmosphäre - offen, nahbar und auf Augenhöhe.Die Show ist maßgeschneidert für den jeweiligen Ort, mit Beiträgen über Vereine, Feste, Menschen, Ehrenamtliche, regionale Künstlerinnen und Künstler. Produziert mit der Region - für die Region.Bewerbung für künftige Shows weiterhin möglichGemeinden und Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich weiterhin bewerben und ihre Region ins Rampenlicht stellen. Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: holdirdeineshow@mdr.de Gesucht werden besondere Orte mit starker Gemeinschaft, engagierten Menschen, spannenden Geschichten oder einzigartigen Events.Einladung an Medienvertreterinnen und MedienvertreterWir laden Sie herzlich ein, am 27. Juni in Trebitz live vor Ort dabei zu sein, um über die neue Showreihe zu berichten und zu fotografieren.