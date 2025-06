Hameln (ots) -Erfolgreiche Vertriebler wissen: Der richtige Partner entscheidet über Sieg oder Niederlage. Einer dieser Partner-Agenturen ist die United Promotion GmbH, gegründet von Ali Türüt und Patrick Grabowski: Ihre Vertriebsagentur hat sich als Marktführer im Glasfaservertrieb etabliert und setzt auf fundierte Ausbildung sowie langfristige Perspektiven. Woran sich eine solch seriöse Agentur eigentlich erkennen lässt, welche Faktoren wirklich entscheidend sind und wie man sich vor falschen Versprechen schützt, erfahren Sie hier.Der Vertrieb bietet enormes Potenzial für Quereinsteiger und erfahrene Vertriebsprofis gleichermaßen. Und so wagen immer mehr Menschen den Schritt in den Vertrieb, angelockt von hohen Verdienstmöglichkeiten und der vermeintlichen Freiheit, die dieser Beruf bietet. Doch viele stellen schnell fest: Nicht jede Vertriebsagentur hält, was sie verspricht. Fehlende Unterstützung, unklare Strukturen, unzuverlässige Provisionszahlungen und ein schlechtes Produktportfolio können aus einer vermeintlich goldenen Karriereleiter eine Sackgasse machen. Besonders für Neulinge ist es schwer, sich im Dschungel der Vertriebsagenturen zurechtzufinden. Wohin soll man gehen? Welche Agentur ist seriös? Und welches Produkt verspricht wirklich langfristigen Erfolg? Hier zählt nicht nur das Bauchgefühl - sondern knallharte Fakten. Denn wer sich falsch entscheidet, riskiert nicht nur Zeit und Energie, sondern auch seine berufliche Zukunft. "Viele Vertriebler scheitern nicht, weil sie schlecht verkaufen, sondern weil sie sich von den falschen Versprechen blenden lassen", warnt Ali Türüt, Geschäftsführer der United Promotion GmbH. "Wer blindlings in die falsche Agentur rennt, hat nicht mal die Chance zu gewinnen - er ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt.""Allerdings: Mit der richtigen Vertriebsagentur an seiner Seite können Vertriebler und die, die es werden wollen, tatsächlich unheimlich erfolgreich werden", so Patrick Grabowski. Gemeinsam mit Ali Türüt hat er mit der United Promotion GmbH eine solche Vertriebsagentur aufgebaut, die nicht nur am Markt besteht, sondern ihn mitgestaltet. Ihr Spezialgebiet: der Glasfaservertrieb - doch im Gegensatz zu vielen anderen Agenturen setzen sie nicht auf blindes Verkaufen, sondern unter anderem auf eine fundierte Ausbildung und langfristige Perspektiven für ihre Vertriebler. Die United Promotion GmbH hat sich somit mittlerweile als Marktführer in der Glasfaserbranche etabliert - nicht nur durch starke Partnerschaften, sondern vor allem durch ein einzigartiges Ausbildungskonzept. Ihr System hat sich bewährt: Wer hier startet, bekommt nicht nur ein Produkt, sondern ein Werkzeug für eine erfolgreiche Karriere. Doch was genau macht eigentlich eine generell gute Vertriebsagentur aus? Welche Faktoren entscheiden darüber, ob ein Vertriebler langfristig erfolgreich wird oder in einer Sackgasse landet? Welche fünf Schlüsselfaktoren die Spreu vom Weizen trennen, erklären Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH im Folgenden.1. Faktor: Die ErfahrungGerade in den letzten Jahren hat das Interesse an vertrieblichen Tätigkeiten stark zugenommen, was zu einem regelrechten Boom an neuen Start-up-Agenturen geführt hat. Doch hier lauert eine Gefahr: Mit der steigenden Anzahl an Anbietern wächst auch der Konkurrenzdruck, was viele dieser jungen Unternehmen nicht überleben.Etablierte Vertriebsagenturen haben sich hingegen bereits über Jahre bewährt und genießen oft einen soliden Ruf. Dies bietet nicht nur Stabilität, sondern auch bessere Chancen auf hochwertige Kunden und lukrative Geschäfte. Wer langfristig erfolgreich sein will, sollte daher auf Erfahrung und Beständigkeit setzen, anstatt sich von kurzfristigen Versprechen neuer Anbieter blenden zu lassen.2. Faktor: Das ProduktNeben der Erfahrung des Vertriebspartners spielt auch das Produkt oder die Dienstleistung eine entscheidende Rolle. Vertriebler und auch Quereinsteiger sollten sich für ein Produkt entscheiden, hinter dem sie voll und ganz stehen können. Denn ohne echtes Engagement und Überzeugung wird selbst die beste Vertriebsagentur keinen langfristigen Erfolg garantieren können. Ein Beispiel ist die Partnerschaft zwischen der United Promotion GmbH und Deutsche Glasfaser, die schnelles Internet in städtische und ländliche Regionen bringt. Hier steht eine klare Mission im Mittelpunkt - und genau diese klare Ausrichtung macht es Vertrieblern leichter, Kunden zu überzeugen.Um im Vertrieb erfolgreich zu sein, ist es daher unerlässlich, sich intensiv mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Wer die Vorteile, Einsatzmöglichkeiten und den Mehrwert für den Kunden genau kennt, kann nicht nur authentischer argumentieren, sondern auch mit echter Begeisterung verkaufen. Das erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit erheblich und sorgt für eine langfristige Motivation im Vertrieb.3. Faktor: Die UnternehmenskulturNeben Erfahrung und Produktangebot ist auch die Unternehmenskultur ein entscheidender Faktor bei der Wahl der richtigen Vertriebsagentur. Ein Unternehmen, das Wert auf seine Mitarbeiter legt, schafft nicht nur eine angenehme Arbeitsatmosphäre, sondern auch die Grundlage für langfristigen Erfolg. Vertrieb ist schließlich oft herausfordernd - ohne ein unterstützendes Umfeld kann es schwerfallen, motiviert zu bleiben. Daher sollte darauf geachtet werden, dass die Agentur klare Strukturen bietet, Ansprechpartner wie Team- oder Regionalleiter zur Verfügung stehen und ein kollegialer Austausch gefördert wird.Zusätzlich spielen materielle und immaterielle Anreize eine große Rolle: Bonuszahlungen für herausragende Leistungen oder regelmäßige Teamevents können den Teamgeist stärken und die Motivation steigern. Eine gute Vertriebsagentur erkennt, dass zufriedene und engagierte Vertriebler den größten Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben - und investiert entsprechend in ihr Team. Wer langfristig erfolgreich sein möchte, sollte sich also für eine Agentur entscheiden, die ihre Mitarbeiter nicht nur als Arbeitskräfte, sondern als wertvolle Partner betrachtet.4. Faktor: Die ReputationEin oft unterschätzter, aber essentieller Faktor bei der Wahl der richtigen Vertriebsagentur ist die Reputation. Eine seriöse Agentur mit guten Online-Bewertungen und positiven Presseberichten deutet darauf hin, dass sie zuverlässig arbeitet und ihren Vertrieblern eine solide Grundlage bietet. Eine gründliche Recherche zu Erfahrungen anderer Mitarbeiter kann helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.5. Faktor: Das PortfolioEbenso wichtig ist bei der Wahl der richtigen Vertriebsagentur ein breit aufgestelltes und stabiles Produktsortiment. Wer nur auf wenige Produkte oder Dienstleistungen setzt, ist anfälliger für Marktveränderungen und Lieferengpässe. Eine vielseitige Angebotspalette hingegen gibt Vertrieblern mehr Flexibilität und sichert ihnen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine stabile Einkommensquelle. Wer langfristig im Vertrieb erfolgreich sein möchte, sollte daher eine Agentur wählen, die über ein zukunftssicheres Portfolio verfügt.Sie möchten im Vertrieb durchstarten und langfristig erfolgreich sein - mit einer Agentur, die Sie wirklich unterstützt? 