München (ots) -Von den Gründerjahren bis heute: Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) ist mehr als eine Aufsichtsbehörde. Sie hat die "neuen Medien" stets begleitet, gefördert und Medienschaffende sowie Mediennutzende gleichermaßen unterstützt. Im Jubiläumsjahr wird das durch Aktionen rund um den Slogan "40 Jahre BLM BayernLiebtMedien" deutlich. Neben Branchentalks, einer Social-Media-Kampagne und einem Online-Special widmet sich auch das aktuelle TENDENZ-Magazin der bewegten Geschichte der BLM. Natürlich wird auch ein Blick nach vorne gewagt.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "BayernLiebtMedien und es gibt 40 gute Gründe und Ideen dafür, warum das auch in Zukunft so bleiben wird. Bezahlbarer Qualitätsjournalismus vor Ort, Plattform- und Anbieter-Regulierung nach der Maßgabe des "Level Playing Field", Kooperation im dualen System, besserer Nutzerschutz im Internet und Künstliche Intelligenz: Das sind nur einige der zentralen Herausforderungen, um die Branche für die Zukunft optimal aufzustellen. Immer am Puls der Zeit bleiben: eine Selbstverständlichkeit für die BLM, weil der rasante Wandel der Medienwelt stets neue Konzepte und die Anpassung der Regulierung erfordert."TENDENZ (https://www.blm.de/de/wir-informieren/magazin_tendenz.cfm)erscheint zweimal im Jahr online und als Printmagazin. Jetzt die aktuelle Ausgabe (https://www.blm.de/de/wir-informieren/magazin_tendenz/tendenz-12024.cfm) lesen und Wissenswertes rund um 40 Jahre BLM erfahren. Unsere Autorinnen und Autoren setzen sich mit folgenden Themen auseinander: Wie hat sich das Musterland für den privaten Lokalrundfunk entwickelt? Welche Meilensteine haben die BLM-Präsidenten bisher gesetzt und wie sehen Sie die Zukunft? Wie kann die "Mission Vielfalt" weiter vorangetrieben werden? Wie haben sich die Ansprüche an die Medienpädagogik durch den rasanten Wandel der Medienwelt verändert? Und welche Rolle spielen Algorithmen für die Regulierung von Plattformen in der Zukunft?40 Jahre BLM heißt aber auch 32 Jahre TENDENZ: In der aktuellen Ausgabe 1.2025 ist eine Cover-Galerie zu finden, die Trends und wesentliche Themen aus der Mediengeschichte der vergangenen Jahre widerspiegelt. Wer über sein Lieblingscover aus vier Jahrzehnten abstimmen möchte, kann online hier voten (https://www.blm.de/de/wer-wir-sind/40-jahre-blm/abstimmung-tendenz.cfm). Das Gewinner-Cover wird in der ersten Tendenz-Ausgabe 2026 gekürt.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Bettina PregelStv. PressesprecherinTel.: 089 63808-318E-Mail: bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6061119