London (www.fondscheck.de) - Vanguard senkt die Gebühren für sieben seiner Fixed Income Exchange Traded Funds (ETFs), die Anlegern in Europa zur Verfügung stehen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Änderung gilt ab dem 1. Juli 2025. Mit dem Schritt möchte Vanguard festverzinsliche Anlagen zugänglicher machen - in den Portfolios von Anlegern spielen diese eine zunehmend wichtige Rolle. ...

