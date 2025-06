Gold ist mit einem Kurssprung von knapp einem Prozent in die neue Handelswoche gestartet. Das hatte sich angesichts des Angriffs der USA auf den Iran am Wochenende angekündigt. Umso überraschender ist es jedoch, dass das Edelmetall am frühen Nachmittag im Minus notiert. Deutet sich damit eine größere Korrektur beim Goldpreis an?

Den vollständigen Artikel lesen ...