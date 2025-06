Ares Management Corporation ("Ares") (NYSE: ARES), ein führender globaler Manager alternativer Investments, und Ares Alternative Credit Funds ("Ares Alternative Credit") haben eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 20-prozentigen Beteiligung an Plenitude für rund zwei Milliarden Euro unterzeichnet einem führenden, von Eni kontrollierten Unternehmen im Bereich der Energiewende. Der Kaufpreis impliziert einen Unternehmenswert für Plenitude von über 12 Milliarden Euro. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Plenitude ist in mehr als 15 Ländern weltweit tätig und integriert ein Geschäftsmodell, das über 4 GW erneuerbare Energieerzeugung sowie Einzelhandels- und Energielösungen kombiniert. Das Unternehmen versorgt mehr als zehn Millionen Kunden und betreibt ein weitreichendes Netz aus 21.500 Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

"Diese Transaktion bestätigt die Stärke der Ares-Plattform, die ihre Erfahrung in diversifizierten Geschäftsbereichen wie Asset-basierten Finanzierungen und erneuerbaren Energien nutzt, um flexibles Kapital in großem Umfang bereitzustellen", berichtet Joel Holsinger, Partner und Co-Head of Alternative Credit bei Ares. "Wir freuen uns, Plenitude bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie zu unterstützen, die auf nachhaltige Rentabilität und positive Impulse für die Gesellschaft abzielt."

"Plenitude ist ein etablierter Marktführer im Bereich der Energiewende mit einem differenzierten Geschäftsmodell und einer überzeugenden Erfolgsbilanz. Wir freuen uns sehr, an der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens mitwirken zu dürfen", so Stefano Questa, Partner und Co-Head of European Alternative Credit.

Stefano Goberti, CEO bei Plenitude, betont: "Ich freue mich, mit Ares einen der weltweit führenden Investmentfonds als neuen Gesellschafter bei Plenitude begrüßen zu dürfen. Diese Vereinbarung bekräftigt erneut die Qualität unseres strategischen Ansatzes, der wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit zu einem integrierten Geschäftsmodell für die Zukunft des Energiesektors vereint. Der Einstieg von Ares verdeutlicht die kontinuierliche Wertsteigerung von Plenitude und wird Teil unseres Wachstums, das wir mit Entschlossenheit und Überzeugung verfolgen."

Die Ares Alternative Credit-Strategie ist ein führender Investor im Bereich der Asset-basierten Finanzierung und verwaltete zum 31. März 2025 ein Vermögen von rund 42,9 Milliarden US-Dollar. Das Team investiert in die gesamte Kapitalstruktur und sucht nach Chancen in großen, diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Sektoren, darunter Spezialfinanzierungen, Kreditfinanzierungen, Leasing von Betriebsgütern, strukturierte Produkte, Net-Lease-Verträge, Cashflow-Ströme (beispielsweise Lizenzgebühren, Lizenzvergabe, Verwaltungsgebühren) und andere Asset-orientierte Anlagen. Im Einklang mit dem sozialen Anspruch von Ares haben sich die Portfoliomanager von Ares und Ares Alternative Credit dazu verpflichtet, einen Teil der Performancegebühren aus der Pathfinder-Fondsfamilie von Ares Alternative Credit an globale Gesundheits- und Bildungsorganisationen zu spenden.

