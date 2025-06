Krypto News: Dieses bullische Chart-Pattern gibt BTC-Analysten heute Hoffnung

Ein besonderes Chart-Pattern im Bitcoin-Chart sorgt heute für Hoffnung unter Analysten. Was genau dahinter steckt und welche Kursziele im Fokus stehen, darum geht es in dieser Analyse.

Bull-Flag könnte Bitcoin zu Wachstum verhelfen

Bitcoin hat innerhalb der letzten 24 Stunden eine heftige Korrektur erlebt, im Zuge derer der Preis auf zwischenzeitliche Tiefststände von 98.390 $ abgerutscht war. Aktuell wird BTC zwar bereits wieder über 101.000 $ gehandelt, doch das ist nach wie vor ein deutliches Minus im Wochenvergleich. In den letzten 7 Tagen brach BTC so um circa 5 % im Wert ein. Dadurch fiel auch die Marktkapitalisierung auf heute nur noch 2 Billionen $ zurück.

Die kurzfristig eher negative Wertentwicklung könnte nun jedoch Teil eines übergeordneten Chart-Patterns sein, welches sich in den kommenden Wochen sehr positiv auf Bitcoins Wertentwicklung auswirken könnte, falls die Wirklichkeit der Charttheorie entspricht. So hat der Analyst Ash Crypto im Ein-Tages-Bitcoin-Chart, nämlich ein bullisches Flaggen-Pattern identifiziert, welches sich in den kommenden Tagen und Wochen ausspielen und BTC zur nächsten Rallyephase führen könnte.

Bei einem bullischen Flaggen-Pattern handelt es sich ja um eine Chartformation, die dadurch ausgeprägt ist, dass es zunächst einen längerfristigen Aufwärtstrend gibt, auf den dann eine Konsolidierung des Kurses mit zwischenzeitlich tieferen Tiefs und tieferen Höchstständen folgt, sodass sich eine Art Flagge anknüpfend an den vorherigen Aufwärtstrend ausbildet. Kommt es dann zum nachhaltigen Durchbruch der oberen Widerstandslinie dieser Chartformation, kann das den vorherigen Aufwärtstrend oft fortsetzen und zu neuen Allzeithochs führen.

BTC hat ja seit April 2025 wieder einen starken Aufwärtstrend verzeichnen können und ist so bereits von unter 75.000 $ auf ein neues Allzeithoch von knapp 112.000 $ gestiegen. Darauf folgten nun in den letzten vier Wochen zunächst ein tiefer Tiefststand bei 100.000 $, dann ein tieferer Höchststand bei 110.000 $ und nun erneut ein tieferer Tiefststand bei unter 99.000 $. Damit das Chart-Pattern jetzt aufgeht, wäre es wichtig, dass die Korrektur sich nicht noch weiter fortsetzt und der Support um die 99.000 $-Marke hält und BTC wieder in Richtung 108.000 $ steigt.

Dann würde sich zeigen, ob in dieser bullischen Flagge noch eine weitere Korrektur und ein erneuter Aufschwung nötig ist oder ob es BTC bereits bei diesem dritten Versuch gelingt, die obere Widerstandslinie zu durchbrechen. Bei einem Durchbruch der 108.000-110.000 $-Widerstandszone könnte das den Start der nächsten impulsiven Rallyephase bedeuten.

BITCOIN IN 1D CHART IS FORMING A POTENTIAL BULLISH FLAG



- $100K IS RECLAIMED

- IMBALANCE FILLED AT 98K

- BILLIONS WERE LIQUIDATED



LET'S PRAY FOR A BOUNCE FROM HERE pic.twitter.com/MCR9jep80v - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) June 23, 2025

Krieg im Nahen Osten wird über weitere Entwicklung von BTC entscheiden

Ob es eine Fortsetzung von Bitcoins Aufwärtstrend geben wird, hängt dabei wahrscheinlich von geopolitischen Entwicklungen ab. Die Korrektur der letzten Tage war ja erst durch eine Eskalation im Nahen Osten zwischen dem Iran, Israel und nun auch den USA ausgelöst worden. Nachdem es zwischen dem Iran und Israel in den letzten Wochen bereits Angriffe gegeben hatte, sind die USA jetzt offiziell in den Krieg eingestiegen und haben mit bunkerbrechenden Waffen eigenen Angaben zufolge das iranische Atomprogramm zerstört.

Sollte es nun zu einer Entspannung der Situation kommen, würde das sehr positiv auf die Märkte wirken. Anleger sollten jedoch bedenken, dass der Konflikt noch weiter eskalieren könnte. Schließlich hat der Iran bereits Vergeltungsschläge angekündigt und scheint zudem zu planen, die Straße von Hormus zu blockieren und damit den globalen Ölhandel zu stören.

Falls das positive Szenario jedoch eintritt und es bereits in den kommenden Tagen zu einer Entspannung des Konfliktes kommt, würde das eine gute Ausgangssituation für eine Fortsetzung der Rallye auf neue Allzeithochs und erstmalig über die 120.000 $-Marke schaffen. Davon könnten dann sicherlich auch Altcoin-Projekte wie beispielsweise BTCBULL maßgeblich profitieren.

BTCBULL könnte von erneutem Bitcoin-Boom profitieren

Bei BTCBULL handelt es sich um ein junges Altcoin-Projekt, das noch vor dem ersten offiziellen Börsen-Listing steht. Dementsprechend kann der junge Coin heute nur über die Website des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Bull und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,002575 $ gekauft werden.

Auf diesem Weg kamen bis heute bereits über 7,3 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Der Kauf ist einfach via Bankkarte oder auch mit etablierten Kryptowährungen möglich. Das große Investitionsinteresse rührt vor allem daher, da es sich bei BTCBULL um einen Bitcoin Meme Token handelt. So soll man mit dem Kauf von BTCBULL nämlich auf Bitcoins zukünftige Wertentwicklung spekulieren können. Jeder BTCBULL-Investor qualifiziert sich automatisch für Bitcoin AirDrops, die in Zukunft an alle Token Holder ausgeschüttet werden.

Der Clou daran: Der erste AirDrop wird erst dann in Kraft treten, wenn Bitcoin erstmalig 150.000 $ erreicht. Weitere AirDrops soll es dann beim erstmaligen Überschreiten der 200.000 $-Marke und der 250.000 $-Marke geben. Tritt eine solche Bitcoin-Rallye ein, können Anleger hier also maximal profitieren. Bleibt ein Bitcoin-Boom auf neue Höhen jedoch aus, gehen sie leer aus.

