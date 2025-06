Krypto News: Die Trump-Wallet verkaufte Krypto-Token kurz vor Iran-Bombardierung! Erneute Vorwürfe von Insiderhandel?

Erneut sorgt ein Verkauf von Kryptowährungen, die aus dem Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump stammen, für Aufruhr: Nur wenige Stunden, bevor die USA einen Bombenangriff auf gleich drei Atomkraftanlagen des Irans starten, werden nämlich TRUMP-Token verkauft - und zwar von dem offiziellen Team hinter dem Krypto-Projekt.

Bereits kurz nachdem diese Nachricht bekannt wurde, wurden die ersten Spekulationen in Bezug auf etwaiges Insider-Trading laut. Schließlich brachen die Kurse fast aller Kryptowährungen ein, nachdem dieser Bombenangriff durchgeführt wurde. Wir verraten, was genau passiert ist.

Glücklicher Zufall oder Insiderwissen: 3,5 Millionen TRUMP-Token verkauft

Gerade in den sozialen Medien werden rege Diskussionen geführt, nachdem am Abend des 21. Juni gleich 3,5 Millionen OFFICIAL TRUMP Coins verkauft worden sind. Dahinter steht das offizielle Team des Projekts, das diese Token auf der Kryptobörse Binance veräußerte. Der Clou: Nur wenige Stunden später gab US-Präsident Trump bekannt, dass erfolgreich drei Atomanlagen des Irans von US-Bombern getroffen wurden. Daraufhin verloren fast alle Kryptowährungen an Wert: Der Bitcoin Kurs fiel um über 8 Prozent, Ethereum sogar über 15 Prozent. Selbst der TRUMP-Token verlor über 15 Prozent an Wert in der vergangenen Woche (siehe Bild unten).

Viele Mitglieder der Krypto-Community stellen sich deshalb jetzt die Frage, ob dies nur ein glücklicher Zufall war. Dafür spricht nämlich die Tatsache, dass in der Vergangenheit immer wieder TRUMP Coins - selbst in größeren Mengen - von dem OFFICIAL TRUMP Team verkauft worden sind. Insgesamt wurden bereits über 150 Millionen US-Dollar in den vergangenen Monaten so über Binance veräußert.

Der Kurs von OFFICIAL TRUMP (TRUMP) der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Allerdings gab es in der Vergangenheit genauso häufig Gerüchte und Anzeichen dafür, dass im Umfeld des US-Präsidenten mit Insiderwissen am Krypto-Markt spekuliert wird. Hinzu kommt die Tatsache, dass Trump selbst über ein verschachteltes System an US-Unternehmen mit dem OFFICIAL TRUMP Token verbunden ist. So ist der Herausgeber der Kryptowährung die "Fight Fight Fight LLC" - eine Firma, die von Bill Zanker geführt wird, der bereits seit Jahrzehnten ein enger Geschäftspartner von Trump ist.

Trotz alledem hat der TRUMP Coin seit seiner Einführung im Januar 2025 bereits über 88 Prozent an Wert im Vergleich zum Allzeithoch verloren. Dieses wurde kurz nach der Einführung erreicht und liegt bei 75,35 US-Dollar, während der aktuelle Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf 8,62 US-Dollar gefallen war. Somit ist der Meme-Coin, der immerhin noch eine Marktkapitalisierung von 1,72 Milliarden US-Dollar besitzt, zumindest aktuell auf einem absteigenden Ast. Sinnvoller könnte es sein, sich näher mit neuen Presale-Projekten wie BTC Bull ($BTCBULL) zu beschäftigen, das sich stark am großen Bitcoin orientiert.

Nur noch 7 Tage bis Coin Launch: Jetzt noch Bitcoin Bull statt OFFICIAL TRUMP kaufen?

Wer auf der Suche nach einem neuen Meme-Coin mit Potenzial ist, könnte einen Blick auf das junge BTC Bull Projekt werfen: Dieser weltweit erste Bitcoin-Meme-Token konzentriert sich in jeder Hinsicht auf die Geschehnisse rund um die größte Kryptowährung am Markt. Hier versprechen die Entwickler sogar, dass Anleger mit eigenen Bitcoin-Airdrops belohnt werden, sobald zum ersten Mal ein Allzeithoch bei 150.000 und 200.000 US-Dollar erreicht wird.

Gleichzeitig kommt es immer dann zur Verbrennung von 1 Million BTCBULL-Token, sobald die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar zum ersten Mal überschritten werden. So soll garantiert werden, dass der BTC Bull Coin von Bitcoin Meilensteinen ebenfalls profitiert.

Besuche den Vorverkauf von BTC Bull!

Viele Anleger sind zudem vom ersten Staking-Angebot überzeugt: Bereits in der aktuell laufenden Presale-Phase können Investoren so die ersten BTCBULL-Token erwerben und diese direkt anlegen. Im Augenblick wird hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 55 Prozent geboten - und das bei einem derzeit noch fixen Preis von 0,00258 US-Dollar pro BTC Bull Coin.

Allerdings endet der Presale bereits in weniger als sieben Tagen. Interessierte Anleger können noch vorher die Token erwerben, bevor sie dann am freien Markt der Volatilität unterliegen.

Investiere noch heute in den BTCBULL-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.