Uslar (ots) -Der Bikeleasing-Service, einer der führenden Anbieter für Dienstrad-Leasing in Deutschland und Österreich, führt zum 1. August 2025 ein neues Partnerbeteiligungsmodell für den Fachhandel in Deutschland ein. Ziel des neuen Modells ist es, die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel zukunftssicher, transparent und besonders attraktiv zu gestalten. Mit einer Deckelung der Beteiligung, Rückerstattungsoptionen sowie einer zusätzlichen Performance-Prämie setzt das Modell neue Maßstäbe im Wettbewerbsvergleich.Das Modell sieht eine Partnerbeteiligung von 6 % pro verkauftem Fahrrad vor, die auf maximal 300 Euro netto gedeckelt ist - ein wichtiger Vorteil, insbesondere bei hochpreisigen Rädern. Zusätzlich eröffnet es engagierten Bikeleasing-Partnerhändlern die Möglichkeit, bis zu 100 % der Beteiligung zurückerstattet zu bekommen. Grundlage hierfür ist entweder die Anzahl neu geworbener Bikeleasing-Firmenkunden oder neu abgeschlossener Leasingverträge aus diesen geworbenen Kunden.Besonders attraktiv macht das Modell die Performance-Prämie in Höhe von 3 %, die Fachhändler vom Bikeleasing-Service ab dem 21. erfolgreich abgeschlossenen Einzelleasingvertrag aus eigener Akquise erhalten. Dafür werden nicht nur die eigens abgeschlossenen Leasingverträge berücksichtigt, sondern auch die anderer Händler. Damit können engagierte Händler künftig sogar höhere Erlöse mit dem Bikeleasing-Service erzielen als bisher.Fairness und Partnerschaftlichkeit im Fokus"Uns war es besonders wichtig, ein Beteiligungsmodell zu entwickeln, das nicht nur wirtschaftlich sinnvoll ist, sondern echte Anreize für starke Leistungen und partnerschaftliche Zusammenarbeit schafft", betont Bastian Krause, Geschäftsführer des Bikeleasing-Service. "Unser Ziel war klar: Wir wollen das fairste Modell am Markt. Aktive, partnerschaftlich agierende Händler profitieren nun mehr denn je von der Zusammenarbeit mit uns."Entwicklung am Leasingmarkt fordert umdenkenWettbewerbsdruck und der sich weiterentwickelnde Markt fordern zunehmend Anpassungen der Geschäftsmodelle von den Dienstrad-Leasinganbietern. "Eine Beteiligungszahlung vom Fachhandel zu nehmen, ist mittlerweile Standard am Markt. Wir sind einer der wenigen Anbieter, die bisher davon abgesehen haben", so Krause. "Unterm Strich wollen wir mit unserem Modell erreichen, dass das genauso bleibt. Gleichzeitig wollen wir unser Produkt und unsere Prozesse verbessern, das fordert auch der Handel von uns. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen wir die gemeinsame Partnerschaft neu denken."Dialog auf Augenhöhe - persönliche Gespräche auf der EUROBIKEZur Einführung des Modells lädt der Bikeleasing-Service Fachhändler zum persönlichen Austausch auf die EUROBIKE ein. Vom 25. bis 27. Juni stehen die Geschäftsführer sowie Retail Area Manager am Bikeleasing-Stand (Freifläche F11, Stand D01) für individuelle Gespräche zur Verfügung.Über den Bikeleasing-ServiceSeit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 75.000 Unternehmen mit mehr als 3,7 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von über 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit über 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/6061247