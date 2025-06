DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. Juni (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 10:00 DE/PVA TePla AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 88,0 zuvor: 87,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,5 zuvor: 86,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 89,8 zuvor: 88,9 *** 11:00 DE/Cancom SE, HV *** 11:30 DE/Continental AG, Capital Markets Day *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 1,70-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 4 Mrd EUR 13:15 EU/EZB Vize-Präsident, Luis de Guindos, Rede bei APIE Seminar *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -451,1 Mrd US-Dollar 4. Quartal: -303,9 Mrd US-Dollar *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des De Sanctis Award "Europa" *** 15:55 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Barclays-CEPR Monetary Policy Forum (16:15 Panel-Teilnahme) *** 16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 99,1 zuvor: 98,0 *** 18:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Event von NY CREATES und Center for Economic Growth *** 19:45 US/Minneapolis-Fed-Präsidnet Kashkari, Teilnahme an Veranstaltung der La Crosse Area Chamber of Commerce *** 20:00 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede zur Veröffentlichung des State of the Nation's Housing Report 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q 22:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Begrüßungsrede bei Fed Listens Event - DE/Brainlab AG, Start Zeichnungsfrist - JP/IWF-Chefin Georgieva, Beendigung des Besuchs in Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

