Wien (www.fondscheck.de) - Peter E. Huber fährt bei seinem Huber Portfolio die Vertriebsaktivitäten zurück. Dies teilte der erfahrene Portfoliomanager in einem Schreiben an die Investoren mit, das FONDS professionell ONLINE vorliegt, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach würden die starken Mittelzuflüsse die Flexibilität einschränken. Dies gelte "insbesondere für die Anlage in attraktiven europäischen Mid Caps, die derzeit oft nur mit einem beschränkten Volumen gehandelt werden", führe Huber in dem Schreiben aus. "Deshalb wäre es schön, wenn wir aktuell keine größeren Mittelzuflüsse zu verzeichnen hätten, bis sich die Situation wieder etwas entspannt hat." ...

