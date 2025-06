NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, 23. Juni 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nickel-market-and-complete-project-financing-coming-soon/ -) freut sich, eine vollständig gezeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung für den Verkauf von 4.245.750 Stammaktien des Unternehmens, die als "Flow-Through-Aktien" (gemäß der Definition in Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes) gelten (die "FT-Aktien"), zu einem Preis von C$1.06 pro FT-Aktie zu einem Bruttoerlös von ungefähr C$ 4.500.000 (das "Flow-Through-Angebot").

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass die zuvor angekündigte Privatplatzierung des Unternehmens (das "vermittelte Angebot" und zusammen mit dem Flow-Through-Angebot die "Angebote") für den Verkauf von 15.295.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten" und zusammen mit den FT-Aktien die "angebotenen Wertpapiere") zu einem Preis von C$ 0.85 pro Einheit (der "Einheitspreis") für einen Bruttoerlös von 13.000.750 C$, der den Bruttoerlös aus der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler beinhaltet. Der gesamte Bruttoerlös des Unternehmens aus den Angeboten wird sich auf etwa C$17.500.750 belaufen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (jeder ganze Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine " Optionsschein-Aktie") zu einem Preis von 1,20 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum der Einheit liegt (wie hierin definiert).

Red Cloud Securities Inc. und Scotiabank agieren als Co-Lead Agents und Joint Bookrunners im Namen eines Konsortiums von Agents (zusammen die "Agents") in Zusammenhang mit dem Brokered Offering. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem vermittelten Angebot für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Nickelsulfidprojekts Crawford sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird vom Unternehmen dazu verwendet werden, förderungswürdige Ressourcenexplorationsausgaben zu tätigen (oder als solche zu betrachten), die als (i) "kanadische Explorationsausgaben" (gemäß der Definition im Income Tax Act (Kanada)), (ii) "Flow-Through kritische Mineralexplorationsausgaben" (gemäß der Definition in Subsection 127(9) des Income Tax Act (Kanada)) und (iii) "förderungswürdige kritische Mineralexplorationsausgaben in Ontario" im Sinne von Subsection 103(4.1) des Taxation Act, 2007 (Ontario) (zusammen die "qualifizierten Ausgaben"). Qualifizierende Ausgaben in einer Gesamthöhe, die nicht geringer ist als der Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien, werden vom Unternehmen am oder vor dem 31. Dezember 2026 getätigt (oder gelten als getätigt) und werden vom Unternehmen an die Erstkäufer der FT-Aktien mit einem Gültigkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2025 zurückgegeben.

Das vermittelte Angebot soll am oder um den 26. Juni 2025 (das "Abschlussdatum der Einheiten") abgeschlossen werden. Der Abschluss der Angebote unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Notierung der Unit-Aktien, FT-Aktien und Warrant-Aktien an der TSX Venture Exchange (die "TSX-V") und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX-V. Die nicht vermittelte Privatplatzierung von FT-Aktien soll am oder um den 4. Juli 2025 abgeschlossen werden.

Das Unternehmen zahlt den Vermittlern am Tag des Abschlusses der Transaktion eine Barprovision in Höhe von 6,0 % der Bruttoerlöse aus dem vermittelten Angebot (die "Vermittlerprovision"), mit Ausnahme der Bruttoerlöse aus Verkäufen an bestimmte Käufer auf der Liste des Präsidenten, für die eine reduzierte Vermittlerprovision von 3 % dieser Erlöse zu zahlen ist. Darüber hinaus gibt das Unternehmen am Tag des Abschlusses der Einheiten an die Vermittler Optionsscheine des Unternehmens (die "Vermittler-Warrants") aus, die für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Tag des Abschlusses der Einheiten ausgeübt werden können, um insgesamt die Anzahl von Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, die 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des vermittelten Angebots verkauften Einheiten entspricht, und zwar zu einem Ausübungspreis, der dem Preis der Einheiten entspricht, vorbehaltlich einer reduzierten Anzahl von Vermittler-Warrants, die an die Vermittler ausgegeben werden, die 3 % der Anzahl von Einheiten entspricht, die an Käufer auf der Liste des Präsidenten verkauft wurden.

Die angebotenen Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung in allen Provinzen Kanadas gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angeboten. Die Anteile werden auch (i) in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Wege der Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungserfordernissen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") und (ii) in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Wege der Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Angebote an Käufer in Kanada ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Es wird erwartet, dass die Einheiten Käufern außerhalb Kanadas gemäß einer Befreiung von den Prospektanforderungen in Kanada angeboten werden, die gemäß OSC Rule 72-503 - Distributions Outside Canada (Ausschüttungen außerhalb Kanadas) zur Verfügung steht, und dementsprechend wird erwartet, dass die Wertpapiere, die gemäß dem vermittelten Angebot an Käufer außerhalb Kanadas ausgegeben werden, keiner viermonatigen Haltefrist in Kanada unterliegen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsprechungen die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTM als Markenzeichen angemeldet und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins Nickel Distrikts unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, CEO

Phone: 647-256-1954

Email: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus", "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Struktur und die Bedingungen der Angebote, das voraussichtliche Abschlussdatum des Brokered Offering, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus den Angeboten und die Genehmigung der Angebote durch die TSX-V. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Geldmittel aufzubringen, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Einholung von behördlichen Genehmigungen und das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder Genehmigungen von Aktionären einzuholen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX-V noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80102Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80102&tr=1



