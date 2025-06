EQS-News: Africa Finance Corporation (AFC) / Schlagwort(e): Finanzierung

Das Darlehen soll die Möglichkeiten der italienischen Lieferkette bei der Infrastruktur und der Erzeugung erneuerbarer Energie erweitern, was die Lieferung von Komponenten für die Eisenbahnlinie des Lobito-Korridors einschließt. ROM (Italien), den 20. Juni 2025/APO Group/ -- Africa Finance Corporation (AFC) ( www.AfricaFC.org ), der führende afrikanische Anbieter von Infrastrukturlösungen, hat eine Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen EUR mit einer Laufzeit von 10 Jahren von der Cassa Depositi e Prestiti (CDP), dem italienischen Finanzinstitut für Entwicklungszusammenarbeit, erhalten. Die Transaktion wird durch eine Bürgschaft von der SACE, der zu 100 % im Besitz des italienischen Wirtschafts- und Finanzministeriums befindlichen italienischen Versicherungs- und Finanzgruppe, bis zu 80 % des Darlehensbetrags abgesichert. Die Finanzierung knüpft an die Verpflichtung beim Gipfeltreffen zum Mattei-Plan und Global Gateway an, bei dem Giorgia Meloni, die italienische Premierministerin, Ursula Von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, sowie die CDP, die SACE und die AFC anwesend waren und ihre Absicht zur Zusammenarbeit bekräftigten. Das Darlehen soll die Möglichkeiten der italienischen Lieferkette bei der Infrastruktur und der Erzeugung erneuerbarer Energie erweitern, was die Lieferung von Komponenten für den Lobito-Korridor einschließt - einer kommerziellen Eisenbahnlinie, die durch Angola laufen und bis zu den Grenzen von Sambia und der Demokratischen Republik Kongo reichen wird. Diese langfristige Kreditfazilität festigt die strategische Partnerschaft mit der CDP sowie der SACE und stärkt gleichzeitig das Mandat, hochwertiges Kapital mit langer Laufzeit zu mobilisieren, um den Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur in ganz Afrika zu unterstützen. "Die Cassa Depositi e Prestiti bestätigt ihre Funktion als strategischer Partner für die Unterstützung von Infrastrukturprojekten mit starken sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen in Afrika. Durch diese Finanzierung stärken wir die geschäftlichen und technologischen Beziehungen zwischen Italien und Afrika und fördern Talente sowie Innovationen", erklärte Dario Scannapieco, CEO der CDP. "Wir sind überzeugt, dass Investitionen in strategische Projekte nicht nur neue Möglichkeiten für unsere Unternehmen schaffen, sondern auch dabei helfen, langfristige und gemeinsame Bindungen aufzubauen, die dem Wachstum und dem Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften zugutekommen." "Wir sind stolz, italienische Unternehmen in der Transport- und Logistikbranche unterstützen zu können, um ein wichtiges strategisches Projekt wie den Lobito-Korridor im Rahmen des Mattei-Plans umsetzen zu können," kommentierte Alessandra Ricci, CEO der SACE. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von SACE zur Förderung neuer Verbindungen für italienische Unternehmen, die ihre Exporte diversifizieren und neue Wachstumschancen wahrnehmen möchten." "Unsere Partnerschaft mit der CDP, die durch die Bürgschaft der SACE zusätzlich gestärkt wird, veranschaulicht die Möglichkeiten der Mischfinanzierung bei der Kapitalbeschaffung für den Ausbau der Infrastruktur in Afrika" erklärte Banji Fehintola, Mitglied des Verwaltungsrats und Leiter der Finanzdienstleistungen bei der AFC. "Der Lobito-Korridor ist ein umwälzendes Projekt, das neue Handelsrouten für Ressourcen eröffnet, die regionale Industrialisierung unterstützt, die Schaffung von Arbeitsplätzen beschleunigt, Afrikas Position in den globalen Wertschöpfungsketten stärkt und gleichzeitig langfristiges, integratives Wachstum gewährleistet." Vertrieben von der APO Group im Namen von Africa Finance Corporation (AFC). Medien-Galerie der SACE: https://apo-opa.co/4ecSix5 Medien-Anfragen:

YouTube: https://apo-opa.co/3T3UZYh Über den Lobito-Korridor:

Die Eisenbahnlinie wird eine Länge von ca. 830 km aufweisen und Chingola in Sambia mit Luacano in Angola verbinden, um den Transport von Agrarprodukten, Mineralien und Konsumgütern zu erleichtern. Die größten Chancen für die italienische Lieferkette in der Region liegen in den Sektoren wie Energie (einschließlich erneuerbarer Energie), Verkehr und Logistik. Über die CDP:

Die Cassa Depositi e Prestiti ist ein nationales Förderinstitut, das die italienische Wirtschaft bereits seit 1850 unterstützt. Das Hauptziel der CDP besteht darin, die industrielle und Infrastruktur in Italien zu beschleunigen und so das wirtschaftliche und soziale Wachstum zu fördern. Der Schwerpunkt der CDP liegt auf nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene, Unterstützung von Innovationen und Wachstum der italienischen Unternehmen, auch auf internationaler Ebene. Sie arbeitet mit örtlichen Behörden zusammen und bietet Finanzierungs- und Beratungsdienstleistungen, um Infrastrukturen aufzubauen und öffentliche Dienste zu optimieren. Die CDP beteiligt sich außerdem aktiv an Initiativen zur internationalen Zusammenarbeit, um Projekte in Entwicklungsländern und aufstrebenden Märkten umzusetzen. Die Cassa Depositi e Prestiti wird vollständig mittels Privatkapital durch die Ausgabe von Postsparbriefen und -büchern sowie durch Emissionen auf dem nationalen und internationalen Finanzmarkt finanziert. Über SACE:

SACE ist eine vom Wirtschafts- und Finanzministerium kontrollierte Versicherungs- und Finanzierungsgruppe, die sich auf die Förderung des Wachstums italienischer Unternehmen durch ein breites Spektrum von Lösungen zur Erleichterung von Export und Innovationen spezialisiert hat. Dieses Spektrum beinhaltet Finanzgarantien, Factoring, Risikomanagement und Schutz, Beratung und Business Matching. Mit einem Netz von 11 Niederlassungen in Italien sowie 13 Niederlassungen weltweit in Zielländern für Made in Italy-Produkte arbeitet SACE mit mehr als 60.000 Unternehmen zusammen und unterstützt deren Wachstum in Italien und global mit einem Portfolio von versicherten Aktivitäten und garantierten Investitionen im Gesamtwert von 267 Mrd. EUR in etwa 200 ausländischen Märkten. Über AFC:

Die AFC wurde 2007 gegründet und stößt afrikaweit Investitionen für wichtige Infrastruktur- und Industrieprojekte an. Mit ihrem Branchenwissen und finanzieller und technischer Beratung unterstützt sie die Strukturierung sowie die Entwicklung von Projekten und mobilisiert Risikokapital für dringend benötigte Infrastruktur und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Afrika. Heute ist die AFC in Afrika ein renommierter Partner für Investitionen in hochwertige Infrastruktur für wichtige Bereiche. Die AFC zählt 45 Mitgliedsländer und hat seit ihrer Gründung mehr als 15 Milliarden US-Dollar für Projekte bereitgestellt.



