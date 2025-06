Hansestadt Uelzen (ots) -In der niedersächsischen Hansestadt Uelzen nimmt die Vision einer kreativen, lebendigen Innenstadt weiter Gestalt an. Mit dem Projekt "Kunst Hoch 3" ruft der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing Künstlerinnen und Künstler dazu auf, ihre Werke direkt im Herzen der Stadt zu präsentieren - hoch über dem Schnellenmarkt. Die Innenstadt wird damit zur Bühne eines einzigartigen Kunsterlebnisses: einer 24-Stunden-Ausstellung unter freiem Himmel, jederzeit und für alle zugänglich.Kunst trifft Stadtentwicklung - mitten im Quartier"Kunst Hoch 3" ist Teil der Transformation des Schnellenmarkt-Quartiers zu einem offenen Kunst- und Kulturviertel. Bald prägen neben dem sprechenden Brunnen, künstlerisch genutzte Leerstände, neue Aufenthaltsflächen und kreative Formate das Bild des Platzes. Ein Stadtbrandmuseum und ein Fahrradmuseum begeistern bereits. Nun kommt ein weiterer Baustein hinzu: Kunst im Luftraum - sichtbar, innovativ und barrierefrei.Fünf bereits installierte und beleuchtete Überspannungen rund um den Platz dienen künftig als Träger für bis zu 15 Kunstwerke. Die Objekte werden in einer Höhe von fünf bis sechs Metern montiert - schwebend über dem Alltag, sichtbar bei Tag und Nacht. Damit entsteht ein in Niedersachsen wohl einmaliges Format: eine dauerhafte Open-Air-Galerie ohne Eintritt und ohne Öffnungszeiten, die den öffentlichen Raum neu definiert.Allein das Aufhängen der Kunstwerke wird spektakulär - sie müssen nicht nur gut halten, sondern überhaupt erst einmal in fünf bis sechs Metern Höhe sicher angebracht werden. Das ist schon für sich genommen eine kleine Herausforderung", erklärt Alexander Hass, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kultur, Tourismus und Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen.Jetzt bewerben - kreative Ideen für den Stadtraum gesuchtAngesprochen sind Künstlerinnen, Künstler und kreative Gestaltende aus der Region und darüber hinaus. Bewerbungen sind sowohl einzeln als auch im Team möglich. Eingereicht werden können 3, 6, 9 oder gleich alle 15 Objekte - jeweils als zusammenhängende Dreier-Sets pro Überspannung. Kooperative Projekte sind ausdrücklich willkommen.Thematische Vorgaben gibt es nicht. Ob abstrakt, figürlich, erzählerisch oder experimentell - die künstlerische Freiheit steht im Mittelpunkt. Ziel ist eine vielfältige und zeitgemäße Sammlung künstlerischer Positionen, die das Quartier visuell prägen und zur Identität des Ortes beitragen. Eine unabhängige Fachjury wählt die eingereichten Konzepte nach gestalterischer Qualität, Umsetzbarkeit, Ortsbezug und Vielfalt aus.Finanzielle Unterstützung für die UmsetzungDrei ausgewählten Einreichungen erhalten eine finanzielle Förderung zur Umsetzung ihrer Konzepte. Die Höhe der Unterstützung orientiert sich an der Anzahl der angenommenen Objekte. Die Mittel decken unter anderem Materialkosten und den künstlerischen Aufwand ab. Die genaue Vergabe erfolgt durch die Jury im Rahmen des Auswahlverfahrens.Teil des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)"Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)" gefördert. Ziel des Programms ist es, neue Impulse für die Belebung von Innenstädten zu schaffen, kreative Nutzungsformen zu erproben und städtische Quartiere zukunftsfähig zu gestalten. Uelzen wurde im Zuge der ZIZ-Förderung ausgewählt und entwickelt das Schnellenmarkt-Quartier unter der Leitung des Eigenbetriebs Kultur, Tourismus und Stadtmarketing weiter. Mit "Kunst Hoch 3" entsteht ein Projekt, das beispielhaft zeigt, wie Kunst im öffentlichen Raum zur nachhaltigen Revitalisierung urbaner Räume beitragen kann.Abgabefrist ist der 11. Juli 2025Alle Informationen, Teilnahmebedingungen, Zeotplan und technischen Vorgaben unter:www.schnellenmarkt-uelzen.deKontakt für Rückfragen und Einreichungen:E-Mail: ziz@ktsuelzen.dePressekontakt:Hansestadt UelzenEigenbetrieb Kultur, Tourismus, StadtmarketingAlexander Hass, BetriebsleiterTelefon: 0581 800-6551E-Mail: info@ktsuelzen.deInternet: www.kts-uelzen.deOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/6061330