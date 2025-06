Hannover (ots) -Nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2024 mit rund 650 Gästen geht die UNLEASH, die Startup-Convention in Hannover, 2025 mit noch mehr Raum für Innovation und Vernetzung in die nächste Runde - größer, mutiger und überregionaler.Am Donnerstag, 26. Juni 2025, entsteht in den fußläufig verbundenen Locations rund um den Raschplatz in Hannovers Zentrum ein einzigartiger Treffpunkt für Gründer*innen, Investor*innen, Unternehmen und Visionär*innen.Mit einem multilokalen Programm auf drei zentralen Bühnen, ergänzt durch Workshop- und Networkingflächen - unter anderem in der RP5 Stage, im Club "Baggi" und in den Sparkassenräumen - rückt UNLEASH 2025 die Zukunftsthemen Health, Agritech, Science und Future Tech & Solutions in den Mittelpunkt.Das Ziel: die Erfolge des regionalen Startup-Ökosystems sichtbar machen, seine hohe Qualität präsentieren und den Standort regional, national und international positionieren. Wir laden Sie herzlich ein, die Innovationstreiber von morgen zu erleben und darüber zu berichten!Das erwartet Sie bei UNLEASH 2025:Auf der Hauptbühne im RP5 bieten erstklassige Keynote-Speaker*innen wie Tijen Onaran (Global Digital Women, Investorin, Bestsellerautorin) ein spannendes Programm zum Schwerpunkt "Future Tech & Solutions". Amiaz Habtu, bekannt aus Die Höhle der Löwen, moderiert durch den Tag. Eine weitere Bühne im Club Baggi widmet sich insbesondere den Themen Health, Science und Agritech. Am Abend findet hier die Veranstaltung "Klassiker trifft Newcomer" der Unternehmerverbände Niedersachsen e. V. statt. Im Anschluss steigt in der Baggi die Aftershowparty, die das Tagesprogramm stimmungsvoll ausklingen lässt. In der Sparkasse Hannover liegt der Fokus auf der Interaktion zwischen Investor*innen, Unternehmen und Startups.Was ist neu in 2025? Die UNLEASH wird zur Stadt-Convention mit drei Bühnen, klaren Themen-Tracks und starker lokaler Verankerung. Im Vergleich zu 2024 (damals ein Bühnenformat im Kino) bietet die neue Struktur mehr Sichtbarkeit für Startups & Wissen-schaft sowie tiefere Interaktion - unterstützt durch durch App-gestützte Vernetzung, digitale Agenda und Matching.Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter: https://www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/de/Microsites/UNLEASH/ (https://www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/de/Microsites/UNLEASH/) (Änderungen bis zum Veranstaltungstag vorbehalten)Pressekontakt:Corinna MarwedeCorinna.Marwede@hannoverimpuls.deTel. 0511 300 333-16Original-Content von: hannoverimpuls GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53528/6061327