NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering anlässlich des für Ende Juli erwarteten Zwischenberichts auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Anleger dürften darauf achten, wie sich der Cashflow angesichts der neuen Margentiefs des Luxusgüterkonzerns entwickelt, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem gehe es um Hinweise, inwieweit das Designstudio von Gucci die schwächelnden Verkäufe einiger wichtiger Taschenmarken wiederbeleben kann. Dies könnte wiederum einen Hinweis auf die Größe der Aufgabe geben, vor der der neue künstlerische Leiter von Gucci steht./rob/la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 08:32





ISIN: FR0000121485

