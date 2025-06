DJ EZB/Lagarde: Krypto-Assets gefährden Finanzstabilität bisher nicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Ungedeckte Krypto-Assets wie Bitcoin gefährden die Finanzstabilität des Euroraums nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde bisher nicht. "Vorerst scheinen die Risiken von Krypto-Vermögenswerten für die Finanzstabilität des Euroraums begrenzt zu sein", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext in einer Anhörung des Wirtschafts- und Finanzausschusses des Europaparlaments. Allerdings erforderten das schnelle Entwicklungstempo, kombiniert mit Datenlücken, die blinde Flecken schaffen könnten, eine genauere Beobachtung.

Lagarde zufolge zeigen Umfragedaten aus ausgewählten Ländern des Euroraums, dass rund 10 Prozent der Haushalte Krypto-Vermögenswerte hielten, wobei rund 14 Prozent ein Interesse an zukünftigen Käufen bekundeten. "Mit steigenden Beständen und Bewertungen von Krypto-Vermögenswerten steigt das Risiko für Anleger durch starke Preiskorrekturen und könnte auf das gesamte Finanzsystem nachhallen", sagte Lagarde.

Die durch gesetzliche Währungen gedeckten Stablecoins dagegen sind nach Lagardes Aussage ein Risiko für die Geldpolitik und die Finanzstabilität. "Diese Vermögenswerte sind nicht immer in der Lage, ihren festen Wert zu halten, was ihre Nützlichkeit als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel beeinträchtigt", sagte sie. Darüber hinaus könnte eine potenzielle Verlagerung von Einlagen, die für Zahlungen und Ersparnisse genutzt würden - von Banken hin zu Stablecoins - die geldpolitische Transmission durch Banken negativ beeinflussen.

"Stablecoins müssen daher durch solide Regeln reguliert werden, insbesondere wenn sie über internationale Grenzen hinweg operieren." Während dies in Europa der Fall sei, arbeiteten andere Länder einschließlich der USA noch an der Etablierung ihrer eigenen regulatorischen Rahmenwerke. "Beispielsweise hat Tether, der größte Stablecoin-Emittent, seinen Sitz derzeit in El Salvador, wo es keinen aufsichtsrechtlichen Rahmen für Stablecoins gibt", sagte Lagarde.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2025 09:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.