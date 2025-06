Die Stadt New York nähert sich Fahrdienstleister Uber sowie der Konkurrenz ein wenig an, indem die Erhöhung von Mindestlöhnen für Fahrer um lediglich fünf statt zuvor angedachter 6,1 Prozent erhöht werden. So richtig freuen können die Anleger sich darüber aber nicht, denn an anderen Plänen scheint die Politik festhalten zu wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...