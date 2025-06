Europa rüstet auf - und das schneller als je zuvor. Während Milliarden in Verteidigung fließen, liefern sich europäische Hersteller und US-Giganten einen harten Konkurrenzkampf um Aufträge, Technologien und politische Einflussnahme.Sicherheitswende auf dem Kontinent Auf Europas größter Luftfahrtmesse rückte in diesem Jahr nicht der zivile Flugverkehr in den Mittelpunkt - sondern Drohnen, Kampfjets und Raketen. Der Wandel steht für eine ...

