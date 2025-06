Mainz / Maria Laach (ots) -Mit einem grandiosen Chorkonzert startete am 21. Juni 2025 das Festival RheinVokal, veranstaltet von Villa Musica, dem SWR und den RheinVokal-Kommunen. Das Publikum in der Abteikirche Maria Laach feierte die Rheinische Kantorei und das Barockorchester Concerto Köln in Händels Dixit Dominus und der Cäcilienmesse von Alessandro Scarlatti.Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck begrüßte in der Basilika: "RheinVokal ist nicht nur ein Radiofestival, sondern auch ein Festival für die Region. Es geht darum, die großen Werke der Vokalmusik in die Kirchen, Schlösser und Säle am Mittelrhein zu tragen. Wunderschöne Räume werden durch Gesang zu Erlebnisräumen für Herz und Seele," sagte Hardeck auch als Vorstandsvorsitzender der Landesstiftung Villa Musica.SWR Intendant Kai Gniffke hielt die Festansprache zum 20. Jubiläum und würdigte die Bedeutung des 2005 gegründeten Festivals: "Rheinvokal ist ein Festival, das den Kulturraum Mittelrheintal und seine atemberaubend schöne Landschaft mit hochklassiger Musik verbindet - eine unwiderstehliche Kombination. Der SWR ist stolz, seit 20 Jahren nicht nur Berichterstatter, sondern aktiver Kulturmotor und Kulturermöglicher bei Rhein Vokal zu sein. Hier können wir unseren Anspruch einlösen, den Regionen des Landes auch in der digitalen Welt Gesicht und Stimme zu geben."Vokalmusik vom Mittelalter bis in die Gegenwart bestimmt die Jubiläumsausgabe. Bis zum 24. August kann man in Kirchen, Schlössern und Museen am Mittelrhein, in Eifel und Westerwald die ganze Bandbreite von der geistlichen Musik bis zum Crossover erleben. Der 300. Todestag von Scarlatti und Musik von Händel spielen dabei eine zentrale Rolle. Neben dem SWR-Vokalensemble treten internationale Ensembles wie Stile antico, Spark oder Lyyra auf. Liederabende mit Opernstimmen wie Franz-Josef Selig wechseln mit Barockmusik und einer "Belcanto Akademie" der Sopranistin Chen Reiss ab. Unter den internationalen Stars ist die kubanische Sängerin Ana Carla Maza der bekannteste Name aus dem Bereich der Weltmusik.Tickets und Programm bei Villa Musica (06131 / 9251800) und online unter www.rheinvokal.de.Newsletter "SWR vernetzt": swr.de/swrvernetztnewsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6061376