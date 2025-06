Leipzig (ots) -Wenn am 25. Juni 2025 über 20tausend Menschen beim schnelleStelle.de Firmenlauf an den Start gehen, ist ein Teilnehmer besonders außergewöhnlich: "Booster" - ein 1,18 Meter großer humanoider Roboter läuft erstmals mit. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein autonom laufender Roboter bei einer öffentlichen Laufveranstaltung in Europa antritt. Fun Fact: Die KI, die Booster laufen lässt, kommt auch aus Leipzig.KI made in Leipzig: Laufen wie ein MenschGebaut wurde der humanoide Roboter vom chinesischen Unternehmen Booster Robotics, doch was ihn wirklich zum Laufen bringt, stammt von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). Das Robotikteam der HTWK zählt zur Weltspitze - aktuell Vizeweltmeister im Roboterfußball - und hat den Code geschrieben, mit dem Booster bergauf, bergab, über Unebenheiten und sogar mit Ausfallschritten laufen kann."Das Laufen ist kein starres Bewegungsmuster - es ist ein permanentes Austarieren von Gleichgewicht. Booster kann das, weil er es in hunderttausenden Trainingsstunden in Simulationen gelernt hat. Möglich macht das eine Kombination aus modernsten KI-Modellen. Der Roboter reagiert auf Unebenheiten in Echtzeit, navigiert Hindernisse autonom und kann sogar einen Sprintmodus aktivieren, wenn es ernst wird", so Dr. Jörn Hoffmann von der HTWK Leipzig.Europadebüt mit PublikumBooster hatte seinen ersten großen Auftritt beim Halbmarathon in Peking. Jetzt kommt er nach Leipzig - zum ersten öffentlichen Lauf eines laufenden Roboters in Europa überhaupt. Ein echtes Debüt unter Live-Bedingungen, mit Publikum und Konkurrenz auf der Strecke.Der Firmenlauf wird so zur Bühne für ein kleines Spektakel zwischen Technologie, Forschung, Real-Life-Event und Zukunft. Für das Leipziger Entwicklerteam ist der Lauf deshalb nicht nur ein Schaulaufen, sondern auch ein Härtetest: Die aktuell hohen Temperaturen machen einen erfolgreichen Zieleinlauf zur besonderen Herausforderung.Austausch mit dem Entwicklerteam vor OrtNach dem Lauf steht Booster im Zielbereich für Fotos, Gespräche sowie Presse und Technik-Talks bereit. Auch das Entwicklerteam ist vor Ort und freut sich auf den Austausch. Eine einmalige Gelegenheit, echte Pionierarbeit in Aktion zu erleben - und anzufassen. Weitere Infos hier: www.htwk-robots.de (https://tdbef47df.emailsys1a.net/c/121/8429925/0/0/0/381683/ba8dfb1648.html)schnelleStelle.de FirmenlaufDer Lauf über fünf Kilometer findet am 25. Juni 2025 statt. Über 20.000 Menschen aus über 900 Firmen nehmen teil. Weitere Infos unter: www.leipzig-firmenlauf.de (https://tdbef47df.emailsys1a.net/c/121/8429925/0/0/0/381681/2dbadf677e.html)Fotonachweis: Die Sportmacher GmbH / Dr. Jörn Hoffmann - Collage: markov&markov (http://www.markov-markov.de)Pressekontakt:Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung.Für weitere Informationen zum schnelleStelle.de Firmenlauf oder bei Interesse an Interviewmöglichkeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Kommunikationsagenturmarkov&markovpresse@markov-markov.de 0341 69 76 79 24www.markov-markov.deOriginal-Content von: markov&markov gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180095/6061386