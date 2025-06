Neubiberg (ots) -Am vergangenen Wochenende stand Kitzbühel, die Sportmetropole Tirols, ganz im Zeichen der guten Sache: Beim 11. EAGLES Charity Cup Kitzbüheler Alpen kamen durch Golfturnier und Gala-Veranstaltung beeindruckende 445.000 Euro für wohltätige Zwecke zusammen - ein neuer Spendenrekord! Rund 200 prominente und nicht-prominente Golferinnen und Golfer aus ganz Deutschland engagierten sich für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.Der Auftakt zum Charity-Wochenende erfolgte bereits am Vorabend mit einem stimmungsvollen Get-together bei BBQ und Alpenpanorama auf der wunderschönen Jezz Alm, das Gäste und Teilnehmer auf das Event einstimmte.Der Spendenerlös kommt unter anderem verschiedenen Stiftungen zugute - darunter die Stiftung von Schauspieler Michael Roll, die sich für traumatisierte Kinder einsetzt, "Frohes Herz e.V." von Marianne und Michael Hartl, die Franz Beckenbauer-Stiftung sowie die "Water is Right"-Foundation von Ralf Stahlhofen ("Söhne Mannheims"), die sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser engagiert.Erstmals unterstützt wurde auch die israelische Hilfsorganisation "Save a Child's Heart", die bereits über 7.500 lebensrettende Operationen an herzkranken Kindern aus Krisenregionen durchgeführt hat - unabhängig von Herkunft oder Religion.Organisiert wird das Benefiz-Event seit 2014 vom Liechtensteiner Projektentwickler Ralf Berweiler (Marktinvest International), dessen gesellschaftliches Netzwerk den Charity Cup zu einem festen Höhepunkt im sozialen Kalender gemacht hat. Bei der abendlichen Gala im Hotel Kitzhof sorgten Moderator und Ex-Olympiasprinter Norbert Dobeleit sowie Entertainer Winnie Appel mit leidenschaftlichen Versteigerungen für Höchstgebote und eine großzügige Spendenbereitschaft.Gespielt wurde auf dem renommierten Golfplatz "Wilder Kaiser" in Ellmau. Unter den Teilnehmern und Spendern waren zahlreiche bekannte Namen: Joel Beckenbauer, Langlauf-Legende Tobias Angerer, Fußballtrainer Ralf Rangnick, Schiedsrichter Hellmut Krug, Boxweltmeister Sven Ottke, Turnstar Philipp Boy, Langstreckenläuferin Sabrina "Mocki" Mockenhaupt, Hotelinvestor Falk Raudies, Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller, der frühere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, Fitness-Expertin Barbara Klein, Snowboard-Weltmeisterin Heidi Neururer und Kitzhof-Direktor Hannes Mitterer - sie alle zeigten Herz für den guten Zweck.Pressekontakt:EAGLES Charity e.V. I info@eagles-charity.deConny Konzack I conny@konzack.netOriginal-Content von: Eagles Charity Golf Club e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63698/6061385