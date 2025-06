DAX® - Weitere Eskalation beim Nahostkonflikt, doch der DAX® bleibt stabil?

Werbung







Der Nahostkonflikt spitzt sich zu und dennoch startete der DAX® mit einem nur moderaten Verlust in die neue Woche.



Letzte Woche verkündete US-Präsident Donald Trump, dass er sich eine zwei wöchige Bedenkzeit nimmt, um seine Involvierung in den Nahostkonflikt zu überdenken. Aus der zweiwöchigen Bedenkzeit für Trump wurden letztendlich nur zwei Tage und so warf die USA in der Nacht auf Sonntag rund 14 Bomben auf die Atomanlagen im Iran ab. Trotz der weiteren Zuspitzung in dem Nahostkonflikt startete der DAX® am Montagmorgen mit einem moderaten Verlust von rund 0,6 Prozent in die neue Handelswoche. Auch in der letzten Handelswoche belief sich das Minus vom DAX® auf rund 0,7 Prozent. Das der DAX® kaum auf die Einmischung der USA reagiert, könnte laut Medienberichten daran liegen, dass die Anleger mit einem einmaligen Einmischen von der USA rechnen und erwartete wird, dass der Iran keine immensen Gegenreaktionen zeigen wird. Gestärkt wird der DAX® von der deutschen Wirtschaft, welche laut dem Einkaufsmanagerindex (PMI) im Juni überraschend stark von 48,5 auf rund 50,4 Punkten angestiegen ist und somit auf einen Aufschwung der Konjunktur hindeutet.









