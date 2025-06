Berlin (ots/PRNewswire) -Domaine Worldwide, die weltweit führende Shopify-Agentur für Design und Entwicklung, gibt heute die Übernahme von Code bekannt - einer der Top-Shopify-Agenturen Europas. Mit diesem strategischen Schritt baut Domaine seine internationale Präsenz aus und eröffnet ein neues operatives Zentrum in den Niederlanden. Gleichzeitig unterstreicht Domaine damit sein Engagement, Handelsmarken sowohl mit regionalem Know-how als auch globaler Skalierung zu unterstützen.Durch die Übernahme wird das 60-köpfige Team von Code mit Standorten in Amsterdam, Delft und Berlin Teil der Domaine-Familie. Damit vereinen sich zwei leistungsstarke Agenturen, die dieselben Werte teilen: höchste Qualitätsansprüche, tiefgehende technische Expertise, Spezialisierung auf Shopify und Klaviyo sowie langfristige Kundenbeziehungen. Mit über 300 Commerce-Expert:innen weltweit entsteht so die größte Agentur für Design und Entwicklung mit exklusivem Shopify-Fokus."Es ist ein bedeutender nächster Schritt in unserer Entwicklung als Domaine Worldwide und auf unserem Weg, die weltweit vertrauenswürdigste Shopify-Agentur zu sein", sagt Peter Humphrey, CEO von Domaine. "Mit Code an Bord begrüßen wir über 60 neue Teammitglieder und ein europäisches Zentrum in den Niederlanden und Deutschland. Das ermöglicht uns, globale Marken besser, schneller und partnerschaftlicher denn je zu betreuen."Code ist bekannt für die Entwicklung leistungsstarker E-Commerce-Stores für ambitionierte Marken wie Intersport, Alpinestars, khadi, BURNHARD und Bosch. Als erste offizielle Shopify Plus Partner-Agentur in der EU - und heute Shopify Premier Partner auf globaler Ebene - unterstützt Code Marken dabei, komplexe Herausforderungen mit eleganten Lösungen, individuellen Integrationen und zukunftsfähigen Plattformen zu meistern. Die Agentur ist spezialisiert auf Shopify-Entwicklung, CRM-Marketing und E-Commerce Strategie."Was uns an Domaine überzeugt hat, ist unser gemeinsamer Fokus auf Shopify und unsere Engineering-Kultur - wir haben beide bewusst die Tiefe gesucht", sagt Wouter Monkhorst, CEO und Mitgründer von Code. "Gemeinsam bilden wir einen wirklich globalen Shopify-Partner, der Marken genau das bietet, was sie für skalierbares Wachstum brauchen: regionale Expertise kombiniert mit weltweit integrierten Services, geliefert von erfahrenen Teams, die ihre lokalen Märkte ebenso verstehen wie die globalen Ambitionen der Marken."Durch die Übernahme ergeben sich keine unmittelbaren Änderungen in der Teamstruktur oder beim Personal. Die Führung von Code und das gesamte Team bleiben bestehen und arbeiten weiterhin von den Büros in den Niederlanden und Deutschland aus. Die Integration erfolgt in durchdachten, schrittweisen Phasen, um für Kunden Kontinuität zu gewährleisten und eine kulturelle Übereinstimmung zwischen den Teams zu sichern.Für Kund:innen bedeutet die Übernahme erweiterten Zugang zu globaler Shopify-Expertise, eine bessere Abdeckung über verschiedene Zeitzonen hinweg und tiefere regionale Einblicke. Die vereinte Organisation bietet künftig erweiterte Kompetenzen in Design, Technik und Marketing - ohne Unterbrechungen laufender Projekte.Mehr über Code erfahren Sie hier.Über Domaine:Domaine Worldwide ist die führende globale Shopify-Agentur für Design und Entwicklung. Das Unternehmen unterstützt über 100 der größten Marken auf der Shopify-Plattform und verfügt über ein Delivery-Netzwerk in den USA, Kanada und Europa. Finanzinvestor BV Investment Partners (BV), ein Private-Equity-Unternehmen mit tiefgehender Erfahrung im IT-Dienstleistungssektor, unterstützt gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam das nächste Kapitel des Wachstums. Weitere Informationen unter domaineworldwide.com.chelsey.debalsi@domaineworldwide.comKontaktdaten:Chelsey DebalsiVP of Marketing, Domainechelsey.debalsi@domaineworldwide.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2503696/DOMAINE_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/domaine-ubernimmt-code-und-erweitert-seine-europaische-shopify-expertise-sowie-technologische-kompetenz-302488382.htmlOriginal-Content von: Domaine Worldwide LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180096/6061392