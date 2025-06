© Foto: Richard Drew - AP

Trotz Iran-Schock bleibt Morgan Stanley gelassen: Geopolitische Ausverkäufe seien meist nur kurz - und solange Öl nicht durch die Decke geht, sieht Analyst Michael Wilson sogar Rückenwind für US-Aktien.Trotz der US-Angriffe auf iranische Nuklearanlagen und der Eskalation zwischen Teheran und Tel Aviv bleibt Morgan Stanley bullish. "Die Geschichte zeigt, dass die meisten geopolitisch bedingten Ausverkäufe nur von kurzer Dauer und moderat sind", so Chefstratege Michael Wilson in einer aktuellen Notiz. Historisch hätten erhöhte geopolitische Risiken sogar oft Kaufgelegenheiten geschaffen. Tatsächlich war die Marktreaktion zum Wochenstart verhalten. Die Brent-Ölpreise schossen am Montag …