Der US-Angriff auf iranische Atomanlagen hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart weitgehend kaltgelassen. Dazu trug auch der moderat positive Handelsstart der US-Börsen bei. Der Dax schloss 0,35 Prozent tiefer bei 23.269,01 Punkten. Der MDax ging am Montag mit einem Rückgang von 0,28 Prozent bei 29.283,92 Zählern aus dem Handel.Die USA hatten sich in der Nacht zum Sonntag dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen ...

