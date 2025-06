© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthew Putney

Warren Buffett hat 2024 so viele Aktien wie selten zuvor verkauft. Aber auch die Manager seiner verschiedenen Beteiligungen nehmen Gewinne mit. Warren Buffett ist zwar mit Aktien sehr reich geworden, hat sie aber auch in bestimmten Situationen schon mehrmals im großen Umfang abgestoßen und ist zu kurzlaufenden Anleihen gewechselt. So löste er beispielsweise 1969 seine Partnership auf, um im folgenden Crash wieder günstig einzusteigen. Ende der 1990er-Jahre schreckte ihn die Aktien-Euphoriewelle ein zweites Mal ab. 2024 war es nun wieder so weit. Bei einer Bilanzsumme von 1.164.532 Millionen US-Dollar hielt Warren Buffett mit Berkshire Hathaway Ende des ersten Quartals 2025 nur noch Aktien …