Bitcoin volatil nach Nahost-Spannungen: Droht weiterer Rücksetzer?

Die geopolitischen Spannungen rund um den eskalierenden Konflikt zwischen Israel, dem Iran und der Einmischung der USA hinterlassen zunehmend Spuren an den globalen Finanzmärkten - auch Bitcoin bleibt davon nicht unberührt. Nachdem der Preis wochenlang über der psychologischen Marke von 100.000 US-Dollar verweilte, fiel BTC am Wochenende erstmals seit über einem Monat wieder darunter. Auslöser waren unter anderem Äußerungen von Donald Trump, der auf seiner Plattform "Truth Social" einen erfolgreichen Angriff der USA auf iranische Nuklearstandorte verkündete.

Schnelle Erholung nach geopolitischem Schock

Die Märkte reagierten nervös, was zu einer temporären Flucht in liquide Mittel führte - Bitcoin ist als global handelbares Asset dabei meist das erste Opfer. Der Preis fiel kurzfristig deutlich, konnte sich in der Folge aber rasch wieder erholen. Genau dieses Verhalten wurde auch von Marktanalysten wie Joe Consorti beschrieben: Bitcoin werde oft zuerst abgestoßen, aber ebenso schnell wieder eingesammelt.

Inmitten all dessen steigt gleichzeitig die Bitcoin-Dominanz weiter an. Laut aktuellen Daten liegt der Anteil von BTC an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung bei rund 66 Prozent - rechnet man Stablecoins und inaktive Altcoins heraus, ergibt sich sogar ein Wert von knapp 79 Prozent. Ethereum und Co. geraten zunehmend ins Hintertreffen, was sich auch durch das geringe institutionelle Interesse an Altcoins wie ETH zeigt, etwa bei der geringen Nachfrage nach Ethereum-Spot-ETFs.

Technische Analyse und langfristige Perspektive

Technisch betrachtet liegt nun ein starker Supportbereich im Bereich von 95.000 bis 97.000 US-Dollar. Sollte diese Zone brechen, könnte ein Rücksetzer bis in den Bereich um 88.000 bis 90.000 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitig bleibt auch die geopolitische Lage ein Unsicherheitsfaktor - eine mögliche Schließung der Straße von Hormus durch den Iran hätte etwa massive Auswirkungen auf die Ölpreise, Inflation und in Folge auch auf die Geldpolitik.

Langfristig allerdings bleibt das Narrativ bullish. Institutionelle Akteure wie BlackRock verweisen immer wieder auf Bitcoin als legitimes "digitales Gold", das in geopolitischen Krisen langfristigen Werterhalt bietet. Auch prominente Aussagen von Larry Fink oder Strategien von Unternehmen wie MicroStrategy zeigen: Für viele ist Bitcoin ein strategisches Asset mit strukturellem Potenzial. Dies zeigt sich auch darin, dass kaum Bitcoin aus den ETFs abverkauft wurden. Kurze Schwächephasen werden so von vielen als Nachkaufgelegenheit betrachtet.

Solaxy: Layer-2-Projekt sammelt 58 Millionen US-Dollar

Während klassische Kryptowährungen wie Bitcoin kurzfristig unter geopolitischem Druck leiden, könnte für Short-Term-Trader der Launch von Solaxy ($SOLX) heute eine gute Gelegenheit bieten. Neben der Kryptowährung wird auch ein Layer-2-Ansatz speziell für das Solana-Netzwerk entwickelt, um die Blockchain nochmal schneller zu machen und mehr Nutzungsmöglichkeiten zu bieten.

Solaxy hat mit dem kürzlich verkündeten Burn von insgesamt 55 Milliarden Tokens (rund 40 Prozent der Gesamtmenge) ein deutliches Zeichen gesetzt. Das Ziel: Knappe Tokenomics schaffen und so optimale Voraussetzungen für den Marktstart am heutigen 23. Juni herstellen. Mit fast 58 Millionen US-Dollar an Projektmitteln und wachsender Neugier von Krypto-Walen steht Solaxy nicht nur für ein ambitioniertes technisches Konzept - sondern könnte sich als entscheidender Skalierungsfaktor für das Solana-Ökosystem etablieren. Neben einem eigenen DEX, einer Ethereum-Solana-Bridge und Developer-Tools punktet das Projekt vor allem mit voller SVM-Kompatibilität.

Direkt zur Solaxy Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.