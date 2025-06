Ethereum unter Druck: Marktdivergenzen verstärken sich

Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch bei rund 2.400 US-Dollar fiel ETH zurück bis knapp über 2.100 US-Dollar. Technisch gesehen wurde damit eine zentrale Unterstützungszone erneut getestet - bisher mit Erfolg. Auf Tagesbasis zeigt sich eine markante Reaktion der Bullen. Ein tiefer Docht der Kerze nach unten und eine klare Gegenbewegung deuten auf Kaufinteresse hin, auch wenn das Gesamtbild noch keine nachhaltige Trendwende signalisiert.

Fragmentierte Marktstimmung und Whale-Aktivitäten

Gleichzeitig bleibt das Sentiment fragil. Grund dafür ist nicht nur die geopolitische Unsicherheit, sondern auch eine auffällige Divergenz zwischen verschiedenen Marktindikatoren. Der Bitcoin-Future-Markt beispielsweise zeigt negative Funding-Raten - ein Zeichen dafür, dass Short-Positionen überwiegen. In der Vergangenheit markierten solche Phasen nicht selten lokale Tiefpunkte, zumindest kurzfristig.

Trotz der unsicheren Marktlage zeigen große Investoren weiterhin Interesse an Ethereum. Ein Whale eröffnete kürzlich eine ETH-Long-Position mit 25-fach Hebel im Wert von 101 Millionen US-Dollar. Solche massiven Positionierungen deuten darauf hin, dass institutionelle Akteure trotz der aktuellen Schwäche an das langfristige Potenzial von Ethereum glauben.

Makroökonomische Faktoren und technische Analyse

Auf Makroebene sorgt zudem der sogenannte M2-Geldmengenindikator für Gesprächsstoff. Während die Geldmenge in den USA weiter wächst, reagieren Krypto-Assets bislang kaum darauf. Historisch betrachtet hinkt der Bitcoin-Preis dieser Entwicklung oft hinterher, gleicht sich aber in späteren Phasen wieder an. Diese Verzögerung könnte aktuell auch für Ethereum gelten, dessen Fundamentaldaten sich trotz Preisrückgangs nicht verschlechtert haben.

Charttechnisch bleibt ETH in einer breiten Seitwärtsphase gefangen. Die Spanne zwischen 2.100 und 2.400 US-Dollar bestimmt seit Wochen das Handelsgeschehen. Sollte Ethereum einen nachhaltigen Ausbruch über den oberen Rand dieser Range schaffen, wäre ein Zielbereich rund um 2.800 US-Dollar denkbar. Analysten sehen im Wochenchart eine Cup-and-Handle-Formation mit einem möglichen Kursziel von 4.204,69 US-Dollar bei einem erfolgreichen Ausbruch.

Solaxy: Layer-2-Lösung sammelt 58 Millionen US-Dollar

Interessant ist auch der Blick auf Ethereum im Verhältnis zu Bitcoin. Das ETH/BTC-Verhältnis hatte zuletzt eine Unterstützung verloren, was auf eine temporäre Schwäche gegenüber dem Marktführer hinweist. In dieser Phase steigt das Interesse an Projekten, die schon kurzfristig hohe Gewinne bieten können. Gerade Memecoins sind hier gefragt, diese können sich gerade am Start schnell um mehrere Hundert Prozent verändern.

Mit Solaxy (SOLX) startet die erste native Layer-2-Blockchain für das Solana-Ökosystem. Ziel ist es, Skalierbarkeit zu liefern, ohne die Solana-Architektur zu ersetzen. Bereits vor Handelsbeginn hat Solaxy 55 Milliarden Tokens - etwa 40 Prozent der Gesamtsupply - verbrannt. Fast 58 Millionen US-Dollar wurden im Vorfeld eingesammelt - eine solide Kapitalmenge, um dem Presale einen starken Start zu ermöglichen. Zu den Features der Plattform zählen ein Token-Launchpad, ein eigener DEX namens "Neptoon", ein Block Explorer und ein Staking-Modell mit bis zu 74 Prozent APY.

Direkt zur Solaxy Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.