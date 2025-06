Bitcoin Prognose: Analysten bestätigen Bullenmarkt-Trend

Der Bitcoin-Markt erlebt derzeit volatile Handelstage mit einem Flash-Crash am Wochenende, bei dem Bitcoin unter 100.000 US-Dollar fiel. Heute zeigt sich jedoch ein Rebound, Bitcoin notiert wieder über der psychologischen Kursmarke. Trotz fehlender positiver Dynamik in den letzten Wochen und Zweifeln am intakten Bullenmarkt untermauern führende Analysten nun eine positive Prognose. Der Bitcoin-Markt sei weiterhin intakt und BTC könne noch deutlich höher steigen.

PlanB bestätigt: Bullenmarkt ist intakt

Hinter dem Namen PlanB verbirgt sich ein anonymer Krypto-Analyst, der durch das viel diskutierte "Stock-to-Flow"-Modell bekannt wurde, das Bitcoin als digitales Äquivalent zu Gold betrachtet. PlanB zählt zu den prominentesten Stimmen im Bitcoin-Markt und macht nun allen Bitcoinern Mut. Das von PlanB visualisierte Modell teilt den Bitcoin-Markt in vier Phasen: Bullenmarkt (rot), Distribution (gelb), Bärenmarkt (grün) und Akkumulation (blau).

Laut PlanB befindet sich Bitcoin trotz jüngster Korrekturen weiterhin klar in einem Bullenmarkt. Die aktuellen Preisdaten zeigen rote Punkte - also eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Zwar würden einige Marktteilnehmer inzwischen Short-Positionen eröffnen, doch PlanB sieht in der aktuellen Marktphase eher eine Gelegenheit. Die Datenlage spreche für eine intakte Aufwärtsbewegung.

Langfristige Prognose: Bitcoin auf 1 Million US-Dollar

Analyst Sminston With verfolgt einen deutlich langfristigeren Ansatz, der auf einem rein mathematischen Modell basiert. Seine Kernthese: Bitcoin verbringt rund die Hälfte seiner Zeit in spekulativen Übertreibungen, die andere Hälfte in eher stabilen Preisbewegungen. Ignoriert man die Blasenphasen vollständig und betrachtet nur die ruhigen Marktphasen, ergibt sich dennoch eine erstaunlich präzise Preisprognose: Basierend auf einem Power-Law-Modell mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,9973 prognostiziert das Modell einen Anstieg des Bitcoin-Kurses auf 1 Million US-Dollar bis Dezember 2034.

Da jedoch erfahrungsgemäß immer wieder spekulative Blasen auftreten, hält Sminston With ein früheres Erreichen dieser Marke für durchaus realistisch. In seinem Szenario erscheint ein Bitcoin-Preis von 1 Million US-Dollar bereits zwischen 2029 und 2034 als plausibel. Die Aussage ist klar: Die kommenden zehn Jahre markieren eine entscheidende Phase für langfristige Vermögensbildung durch Bitcoin.

Bitcoin Hyper: Layer-2-Lösung erreicht 1,5 Millionen US-Dollar

Bitcoin gilt seit Jahren als sicherer Hafen im Kryptomarkt, doch seine technische Basis bleibt limitiert. Die geringe Transaktionskapazität, das Fehlen nativer Smart-Contract-Funktionalität und die hohe Netzwerklast schränken die Nutzungsmöglichkeiten massiv ein. Während sich Plattformen wie Ethereum oder Solana zu flexiblen Web3-Ökosystemen entwickelt haben, hält Bitcoin an seinem ursprünglichen, sicherheitsfokussierten Ansatz fest. Bitcoin Hyper setzt hier an: Die neue Layer-2-Lösung will Bitcoin durch eine modulare Erweiterung leistungsfähiger machen - ohne dessen Sicherheitsarchitektur zu verändern.

Die Plattform basiert auf der Solana Virtual Machine, die als eigenständiger Ausführungslayer dient. Der native Token HYPER fungiert als zentrales Element der Plattform. Mit einem Maximalangebot von 21 Milliarden Token dient er nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Grundlage für das Staking. Aktuelle Renditen im Krypto-Presale übersteigen hier immer noch 500 Prozent jährlich, bei einem bereits investierten Volumen von mehr als 1,5 Millionen US-Dollar.

