Wer an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, weiß, wie schnell man den Überblick verlieren kann. Deadlines hier, Meetings dort. Die Lösung: Projektzeiterfassung - von Robert Steininger* Und zwischendurch die vielen kleinen Aufgaben, die sich summieren. Am Ende eines Monats stellt sich dann oft die Frage: Wo ist all die Zeit geblieben? Genau hier setzt die Projektzeiterfassung an. Es geht nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...