BERLIN (dpa-AFX) - Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und Verletzte: Wegen heftiger Sturmböen ist die Berliner Feuerwehr am Montagabend im Dauereinsatz. Es habe mehr als 400 Einsätze in einem Zeitraum von eineinhalb Stunden gegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr. Mindestens zwei Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt. Nach wie vor gebe es ständig neue Einsätze. "Das konnte nicht alles gleichzeitig abgearbeitet werden. Deswegen wurden die Freiwilligen Feuerwehren in den Dienst gerufen", so der Sprecher. Ein solches Einsatzgeschehen sei "außergewöhnlich".

Die Feuerwehr sei gewarnt gewesen, heißt es weiter. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor starken Gewittern und orkanartigen Böen in großen Teilen Ostdeutschlands gewarnt. Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren sei deshalb bereits frühzeitig am Montag abgefragt worden./mse/DP/jha