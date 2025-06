© Foto: Klaus Ohlenschläger - picture alliance / Klaus Ohlenschläger

In einer am Sonntag veröffentlichten Studie hat die Bank of America Flugtaxis als nächsten wachstumsstarken Markt vorgestellt. Das sind die Prognosen der Bank.Am Ende ist der KI-Trade noch lange nicht, wie die jüngsten Kursgewinne des Hyperscalers CoreWeave zeigen, doch die in den vergangenen zweieinhalb Jahren starke Dynamik hat bei vielen Einzelwerten angesichts hoher Bewertungen inzwischen spürbar nachgelassen. Das sorgt dafür, dass sich Anlegerinnen und Anleger auf die Lauer nach den nächsten vielversprechenden Wachstumsmärkten gelegt haben. Als solche wurden von Investoren zuletzt vor allem Quantencomputer, Raumfahrtunternehmen sowie kleine modulare Atomkraftwerke (SMRs) …