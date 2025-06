NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handelsverlauf seine Gewinne ausgebaut. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,1574 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1472 (Freitag: 1,1515) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8716 (0,8684) Euro.

Die USA hatten am Wochenende in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingegriffen und iranische Atomanlagen bombardiert. Am Montag griff der Iran als Vergeltung einen US-Militärstützpunkt in Katar an. Der Golfstaat erklärte allerdings, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien. Zudem sind nach Angaben der USA keine US-Bürger verletzt worden. Der Gegenschlag des Irans - sollte er mit dieser Aktion abgeschlossen sein - erweckt den Eindruck, dass Teheran nicht an einer weiteren Eskalation gelegen ist.

Israel strebt überdies wohl bis spätestens Samstag an, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Dies berichtete der öffentlich-rechtliche Kan-Sender unter Berufung auf israelische Sicherheitskreise. Israel habe die meisten seiner Kriegsziele im Iran erreicht, hieß es zudem.

Belastet wurde der Dollar auch durch Aussagen aus der US-Notenbank Fed. Direktorin Michelle Bowman erklärte, dass sie eine Leitzinssenkung im Juli unterstützen könnte. "Sollte sich der Inflationsdruck in Grenzen halten, würde ich eine Senkung des Leitzinses schon bei unserer nächsten Sitzung unterstützen, um ihn näher an seine neutrale Einstellung heranzuführen und einen gesunden Arbeitsmarkt zu unterstützen", sagte Bowman. An den Finanzmärkten wird derzeit noch nicht mit einer Leitzinssenkung im Juli gerechnet./ck/jha/