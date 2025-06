Krypto News: -14 % Solana stürzt ab! Lohnt sich ein Einstieg noch?

Die Solana Community ist vermutlich eine der leidgeprüftesten Kryptocommunitys im Kryptospace. In den letzten Jahren musste das Ökosystem einige Rückschläge, technische Krisen und externe Probleme hinnehmen. Zwar ist das Netzwerk deutlich schneller und günstiger als Ethereum, doch auch von teils massiven Ausfällen geplagt. Vor allem in den Jahren 2021 bis 2023 kam es häufiger zu Totalabstürzen, womit Solana den Spott der restlichen Kryptowelt auf sich zog.

Dann ging 2022 die Kryptobörse FTX Pleite und aufgrund der engen Verbindungen stürzte der Solana Kurs auf unter 10 US-Dollar ab. Trotzdem zeigte Solana eine hohe Resilienz und kämpfte sich zurück und steht im Kryptoranking auf Platz 6.

Allerdings gehen die aktuellen Marktentwicklungen nicht spurlos an dem Highspeed Netzwerk vorüber. Auf Wochensicht stürzte der SOL Kurs um knapp 14 Prozent ab, auf Monatssicht sind es rund 23 Prozent.

eth bros seeing that solana's chain is down pic.twitter.com/42CCF7ml8o - Bags (@0xbags) February 6, 2024

Solana: Aufstrebendes Netzwerk mit alten Problemen

Solana kombiniert eine hohe Performance mit technischer Innovation und hebt sich damit deutlich von vielen anderen Layer-1-Blockchains ab. Herzstück ist der eigenentwickelte Proof of History (PoH) - ein Zeitstempel-basierter Mechanismus, der es Validatoren ermöglicht, Transaktionen effizienter zu verarbeiten, ohne sich ständig über deren Reihenfolge abzustimmen.

In Verbindung mit Proof of Stake resultiert das in extrem kurzen Blockzeiten und Tausenden von Transaktionen pro Sekunde - bei Gebühren im Bereich von 0,0001 USD, je nach Netzauslastung. Vermutlich sind das auch Faktoren, warum Solana mittlerweile die Go-to-Blockchain für Meme-Coin Projekte wurde, ebenso wie das Meme-Coin Launchpad Pump.Fun. Die Plattform ermöglicht es praktisch jedem, einen eigenen Token zu starten - auch ohne große Programmierkenntnisse.

Auch im DeFi und NFT Bereich ist Solana äußerst beliebt. Zudem entwickelt sich Solana zum Hotspot für RWA (Real World Assets). Dann ist da ja noch das Firedancer Update. Mit dem neuen Validatorknoten soll die Leistung und Skalierbarkeit verbessert werden. Mit Firedancer soll die Blockchain bis zu 1 Million TpS verarbeiten können. Kommen soll das Update noch 2025, wann genau ist allerdings nicht bekannt. Wenn Solana seine ehrgeizigen Ziele erreicht, könnte das Projekt vielleicht sogar wirklich zum "Ethereum-Killer" werden, was sich wiederum äußerst positiv auf den Kurs des SOL auswirken könnte. Dann heißt es schnell sein. Genau hier kommt das neue Projekt Snorter ins Spiel, ein neuer Telegram-Bot. Seine Heimatbasis? Natürlich Solana.

Snorter: Günstige Gebühren meets Hochgeschwindigkeit

Wenn im Kryptomarkt eines entscheidend sein kann, dann ist die Geschwindigkeit. Snorter bietet seinen Nutzern dank seiner Hochleistungsengine genau das. Der Bot ist in der Lage komplexe Handelsstrategien zu automatisieren - und das direkt über Telegram. Das heißt während andere noch die Charts laden, hat Snorter den Trade schon gemacht, in Sekundenbruchteilen.

Sicherheit wird großgeschrieben. Die MEV-resistente Relayer des Bots identifiziert potenziell gefährliche Coins, noch vor der ersten Transaktion. Snorter ist kein Dashboard, kein Signal Feed und kein Tool für Nachzügler, sondern ein leistungsstarker Trading Bot. Der native Token SNORT ist das Herz des Projekts und kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Wer den Token hält, profitiert nicht nur von den günstigen Tradinggebühren von 0,85 Prozent. Inhaber können in der Governance mitentscheiden, können Bot Upgrades freischalten und einiges mehr. Ein SNORT kostet im Moment 0,0961 US-Dollar. Um als früher Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.