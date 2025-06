Die wichtigsten Punkte:

Grid Dynamics führt ein KI-gestütztes Engagement-Modellzur Softwarebereitstellung ein. Dieses Engagement-Modell erweitert das Angebot von Grid Dynamics und stellt eine völlig neue Art zur Wertschöpfung dar, da Kunden durch ein neues Maß an Agilität, Qualität und einer beschleunigten Markteinführung herausragende Ergebnisse erzielen können.

Das Modell basiert auf dem Grid Dynamics AI-Native Development Framework (GAIN Development Framework) einer Kombination aus proprietären Prozessen, Humankapital und einer KI-fähigen Entwicklungsplattform. Das Framework wurde speziell im Hinblick darauf entwickelt, Unternehmen der Fortune 1000 in ihrer Größe und Komplexität zu unterstützen.

Wir gehen auf Basis interner Benchmarks davon aus, dass dieses Modell durch Produktivitätssteigerungen von über 30 zu einer Beschleunigung der Projektabwicklung führen wird. Das neue Engagement-Modell ist durch eine progressive, kreditbasierte Preisgestaltung gekennzeichnet, die direkt an Leistung und Wert gekoppelt ist.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics) ein führendes Technologieberatungs- und Digitaldienstleistungsunternehmen, das sich auf KI, Plattform- und Produktentwicklung und digitale Engagement-Services spezialisiert hat gab heute die Markteinführung eines innovativen KI-gestützten Engagement-Modells für seine Software-Engineering-Services bekannt. Das neue Modell wurde speziell entwickelt, um Fortune-1000-Unternehmen zu einem neuen Maß an Agilität und Qualität zu verhelfen und ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen. Der innovative Ansatz von Grid Dynamics erweitert das Engagement-Angebot über traditionelle Festpreis-, Zeit- und Material- sowie kapazitätsbasierte Engagements hinaus.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Promptgesteuerter inkrementeller Output: Wertschöpfung durch iterative, promptgesteuerte Entwicklung.

Wertschöpfung durch iterative, promptgesteuerte Entwicklung. Kreditbasierte Dienstleistungsnutzung: Die Preise werden an den gewünschten Ergebnissen und nicht am Aufwand bemessen, was eine hohe Kosteneffizienz gewährleistet.

Die Preise werden an den gewünschten Ergebnissen und nicht am Aufwand bemessen, was eine hohe Kosteneffizienz gewährleistet. Anhand von KI bewertete Codequalität: Kontinuierliche Bewertung anhand von Branchen- und Kundenstandards, um die Codequalität sicherzustellen.

Kontinuierliche Bewertung anhand von Branchen- und Kundenstandards, um die Codequalität sicherzustellen. Zentralisiertes Kundenportal: Eine einzige, sichere Plattform für Kunden zur Verwaltung ihres Engagements.

Das Herzstück des neuen Engagement-Modells bildet das Grid Dynamics AI Native Development Framework (GAIN Development Framework), das den Übergang von einem traditionellen, auf Aufwand basierenden Entwicklungsmodell hin zu einem Modell der Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch darstellt, das für die globale Bereitstellung auf Unternehmensebene optimiert ist. Das GAIN Development Framework zeichnet sich durch seine Lean-Struktur aus, mit einem Schwerpunkt auf Domänenspezialisten, Softwarearchitekten und Experten für neue Technologien. Es nutzt die KI-fähige Entwicklungsplattform von Grid Dynamics, um routinemäßige Codierungs- und Testaufgaben zu automatisieren. Durch diese Struktur kann sichergestellt werden, dass die Investitionen unserer Kunden gezielt in kreative, hochwirksame Engineering-Lösungen fließen, die ihre komplexesten Probleme lösen.

"Wir definieren neu, wie Software entwickelt wird", so Valery Zelixon, SVP of Sales bei Grid Dynamics. "Beim GAIN Development Framework geht es nicht nur um Automatisierung- es geht darum, das volle Potenzial von Engineering-Teams freizusetzen. Indem wir repetitive Aufgaben effizienter gestalten und Innovationszyklen beschleunigen, helfen wir unseren Kunden, wirkungsvolle Produkte schneller, präziser und zu geringeren Kosten auf den Markt zu bringen. Dies ist eine bedeutende Transformation in der Art und Weise, wie Unternehmen Technologie skalieren."

"Die Kombination aus KI-gestützter Softwareentwicklung und Implementierung auf Unternehmensebene eröffnet völlig neue Möglichkeiten", so Leonard Livschitz, CEO von Grid Dynamics. "Und unsere Position an der Schnittstelle zwischen Innovation und Skalierbarkeit sowie unsere umfassende KI-Expertise ermöglichen es uns, komplexe Herausforderungen in Unternehmen konsequent zu lösen und unseren Kunden schneller einen Mehrwert zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass dieses neue Engagement-Modell ein wichtiger Wachstumsmotor sein wird, da immer mehr Fortune-1000-Unternehmen auf unsere Expertise zurückgreifen, um das Potenzial der KI voll auszuschöpfen."

Besuchen Sie diese Website, um mehr zu erfahren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement. Mit technischer Vision und unternehmerischem Gespür bewältigen wir die dringlichsten technologischen Herausforderungen und unterstützen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchlaufen. Ein Alleinstellungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere achtjährige Erfahrung und Führungsposition im Bereich Unternehmens-KI, die auf fundierten Kenntnissen und kontinuierlichen Investitionen in Daten und ML-Plattformentwicklung, Cloud-Plattform und -Produktentwicklung, IoT und Edge Computing sowie Digital Engagement-Services aufbaut. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten beschreiben und daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics wesentlich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "könnte", "wird", "potenziell", "projeziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder deren jeweilige Verneinungen oder andere Varianten oder ähnliche Begriffe. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Kompetenzen und des zukünftigen Wachstums unseres Unternehmens, auch in Bezug auf unsere Kunden, die AI-Enabled Development Platform und das Grid Dynamics AI-Native Development Framework.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersehen. Zu den Faktoren, die zu derartigen Abweichungen führen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, die erwartete Leistung und Funktionalität unserer Softwareangebote sowie alle Faktoren, die unsere Fähigkeiten, die Vorteile, die unsere Dienstleistungen und Produkte bieten, und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienkontakt:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com