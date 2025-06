EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Personalie

Hamburger Hafen und Logistik AG HHLA-Vorstandsvorsitzende scheidet spätestens zum Jahresende aus Hamburg, 23. Juni 2025 | Nach neun Jahren an der Unternehmensspitze wird die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) spätestens zum 31. Dezember 2025 verlassen und steht bis dahin für den Überleitungsprozess zur Verfügung. Darauf haben sich der Aufsichtsrat und die Vorstandsvorsitzende im gegenseitigen besten Einvernehmen geeinigt.

Der Wechsel an der Unternehmensspitze markiert den Abschluss einer strategischen Phase, in der Angela Titzrath maßgeblich zur erfolgreichen Ausrichtung des Unternehmens beigetragen hat. Die Nachfolgesuche für den Vorstandsvorsitz ist bereits eingeleitet. Prof. Dr. Rüdiger Grube, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HHLA: "Angela Titzrath hat die Entwicklung des Unternehmens zu einem europäischen Netzwerk-Logistiker mit strategischem Weitblick und persönlichem Engagement entscheidend vorangetrieben und führte die HHLA erfolgreich auch in schwierigen Phasen wie der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die jüngsten Änderungen in der Shareholder-Struktur begleitete sie mit großem Verantwortungsbewusstsein. Mit besonderem Fokus auf internationale Vernetzung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit hat sie zentrale Impulse gesetzt - sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens als auch für die gesamte Unternehmensgruppe. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Angela Titzrath herzlich für die geleistete, hervorragende Arbeit und wünsche ihr beruflich und persönlich alles Gute." Angela Titzrath, Vorstandsvorsitzende der HHLA: "Ich blicke auf neun sehr dynamische, aber auch ungemein spannende Jahre an der Spitze der HHLA zurück. Logistik verbindet Märkte, Menschen und Perspektiven. Mein Ziel war es, die HHLA als Schlüsselakteurin in einem volatilen und geopolitisch sensiblen Umfeld strategisch weiterzuentwickeln und den Wert des Unternehmens zu stärken. Mit der Modernisierung der Hamburger Terminals, dem Ausbau des Intermodalgeschäfts und strategischen Standorten wie in Tallinn und Triest haben wir die HHLA entscheidend im Wettbewerb positioniert - im Dienst unserer Kunden und im Interesse einer leistungsfähigen Lieferkette für Unternehmen und Verbraucher europaweit." Auf der Basis der unternehmerischen Zukunftsstrategie von Angela Titzrath investierte die HHLA in den vergangenen fünf Jahren mehr als eine halbe Milliarde Euro in die Modernisierung der Containerterminals im Hamburger Hafen. Mit dem Ausbau des Intermodalgeschäfts, der vollständigen Übernahme der Bahn-Tochter METRANS und der Ergänzung des Hinterlandnetzwerks von 10 auf 21 Terminals entwickelte sich dieser Bereich zu einer tragenden Säule des Unternehmens. Die Akquise der Seehafenterminals in Tallinn (Estland) und Trieste (Italien) stärkte die Präsenz der HHLA entlang zentraler Handels- und Transportkorridore. Die Gründung der zentralen Innovationseinheit HHLA Next setzte Impulse für die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Zudem wurden Führungsstruktur und Unternehmenskultur gezielt auf die aktuellen Herausforderungen der Logistik-Branche weiterentwickelt.



