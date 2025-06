Wind River ein weltweit führender Anbieter von Software für intelligente Edge-Anwendungen, gab heute bekannt, dass sich Nidec, der weltweit führende integrierte Motorenhersteller, entschieden hat, Wind River Linux für die sichere Entwicklung des Flüssigkeitskühlsystems seines neuesten KI-gestützten Rechenzentrums einzusetzen.

Wind River Linux dient als Plattform für das Steuerungssystem, von dem das Nidec-Flüssigkeitskühlsystem überwacht und betrieben wird. Mit dem Aufkommen von KI-Servern müssen Rechenzentren riesige Datenmengen verarbeiten, was zu entsprechenden Steigerungen beim Energieverbrauch und bei der Wärmeerzeugung führt. Infolgedessen werden Hochleistungs- Flüssigkeitskühlsysteme zu einer unverzichtbaren Alternative zur herkömmlichen Luftkühlung. Wind River Linux spielt eine Schlüsselrolle für den stabilen Betrieb dieser Kühlsysteme und schützt zugleich die Geräteausstattung vor Bedrohungen aus dem Netz beide Eigenschaften sind unerlässlich für die Zukunft KI-gestützter Rechenzentren.

"Das hochzuverlässige Nidec-Flüssigkeitskühlsystem erfordert eine robuste und sichere Linux-Basis", sagte Nidec-Fellow Eiji Miyamoto. "Wind River Linux bietet die qualitativ hochwertige Unterstützung, die nötig ist, damit unsere Teams nach Plan arbeiten können, und sorgt zugleich für die langfristige Sicherheit, auch nach der Implementierung. Nidec verfolgt als Hersteller von umfassenden thermischen Lösungen das erklärte Ziel, Produkte zu liefern, die globale Anforderungen erfüllen, und trägt so dazu bei, KI-Anwendungen voranzubringen."

"KI macht es möglich, noch nie dagewesene Anforderungen an das Computerwesen zu erfüllen, bei denen intelligente Systeme der nächsten Generation ein Höchstmaß an Leistung, Sicherheit und Effizienz bieten müssen", sagte Jay Bellissimo, President von Wind River. "Die langfristige Instandhaltung dieser Systeme kann sehr arbeitsintensiv sein und kontinuierliche Überwachungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen in einer Bedrohungslandschaft erfordern, die sich ständig verändert. Mit Wind River Linux verfügen führende Akteure wie Nidec über ein leistungsstarkes Werkzeug für weitere Innovationen und den Aufbau sicherer und skalierbarer Systeme mit dauerhafter Zuverlässigkeit."

Als fortschrittlichste Linux-Plattform der Embedded-Industrie unterstützt Wind River Linux die Teams bei der Entwicklung, bei der Implementierung und beim Betrieb von robusten, zuverlässigen und sicheren Embedded-Lösungen, die auf einem speziell dafür ausgelegten Linux-Betriebssystem basieren. Weitere Informationen zu Wind River Linux finden Sie unter www.windriver.com/products/linux.

Über Nidec

Nidec ist der weltweit führende integrierte Motorenhersteller und spezialisiert auf "alles, was sich dreht und bewegt" mit starker Fokussierung auf das Motorgeschäft. Im umfangreichen Produktspektrum von Nidec, das von kleinen Präzisionsmotoren bis zu extrem großen Motoren reicht, werden alle technologischen Möglichkeiten der rund 340 Nidec-Konzernunternehmen in 46 Ländern genutzt. Diese Produkte kommen in verschiedenen Bereichen wie z.B. IT-Ausrüstungen, Automobilen und Motorrädern sowie im Handel und in der Industrie zur Anwendung. Das Unternehmen engagiert sich entschieden dafür, der Welt mit atemberaubender Geschwindigkeit unverzichtbare Produkte und Lösungen zur Verfügung zu stellen, und setzt dafür Technologien ein, die je nach Anwendung auf Leichtigkeit, Schlankheit, Kürze, Kompaktheit und Effizienz abzielen. www.nidec.com/en/

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

