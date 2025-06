Zusammenfassung

Das System ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) ist eine führende Zertifizierung für die Einhaltung der Nachhaltigkeitsstandards der Europäischen Union.

Die ISCC-EU-Zertifizierung stärkt die langjährige Expertise von 3Degrees und sein Engagement für die Dekarbonisierung und Rückverfolgbarkeit auf dem Biomethan-Markt.

3Degrees, ein weltweit führender Anbieter von Klimaschutzlösungen, hat sein Engagement für die Dekarbonisierung auf den europäischen Märkten weiter gestärkt, indem das Unternehmen die ISCC-Zertifizierung der EU für seine Biomethan-Lösungen erreicht hat. Damit kann 3Degrees seinen Kunden jetzt Biomethan-Zertifikate anbieten, die von der EU gemäß ISCC zertifiziert sind und als robuste Grundlage für die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit ihrer Strategien im Bereich der erneuerbaren Energie dienen können.

Die ISCC-EU-Zertifizierung, die vom System International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) vergeben wird, ist als erstklassiger Standard für den Nachweis der Einhaltung der rigorosen Nachhaltigkeitsstandards der Europäischen Union anerkannt. Diese Zertifizierung ist für 3Degrees ein weiterer Schritt auf seinem Weg, Organisationen dabei zu unterstützen, sowohl freiwillige als auch Compliance-Ziele für die Dekarbonisierung bei einem Höchstmaß an Umweltintegrität zu erreichen.

"Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes verfügt 3Degrees heute über eine gut etablierte Marktpräsenz, und diese Zertifizierung unterstreicht, dass wir uns weiterhin dafür engagieren, Organisationen in die Lage zu versetzen, dringend erforderliche Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen", sagte Zvonko Ikic, Senior Biomethane Originator bei 3Degrees. "Durch Biomethan-Lösungen mit ISCC-EU-Zertifizierung gewährleisten wir, dass die Beschaffung erneuerbarer Energien durch unsere Kunden voll und ganz die heutigen und zukünftigen Nachhaltigkeitsstandards erfüllt."

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Unterstützung von Kunden, deren CO2-Bilanz in Europa durch ein umfassendes Paket von Klimaschutzlösungen gesichert ist", sagte Owain Morgan, President of Markets bei 3Degrees. "Unsere globale Biomethan-Plattform ist ein Grundpfeiler unserer Klimaschutzstrategie, und wir freuen uns sehr über die positiven Auswirkungen, die diese Zertifizierung für unsere Kunden und den Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft mit sich bringen wird."

Weitere Informationen zu den Biomethan-Angeboten von 3Degrees und seinen Dienstleistungen im Bereich von erneuerbarem Erdgas (Renewable Natural Gas, RNG) finden Sie unter 3Degrees.com.

Über 3Degrees

3Degrees ist ein weltweit führender Anbieter von Klimaschutzlösungen, ein Pionier auf dem Gebiet der Umweltmärkte und eine zertifizierte B Corporation mit Niederlassungen in Asien, Nordamerika und Europa. Den Antrieb für unsere Arbeit bilden dringend erforderliche Klimamaßnahmen, für die wir uns seit fast 20 Jahren engagieren. Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Lösungen im Bereich sauberer Energie und Dekarbonisierung, um globalen Fortune-500-Unternehmen, Energieversorgern und anderen Organisationen dabei zu helfen, ihre Klimaziele zu erreichen und Emissionen im Kampf gegen den Klimawandel zu reduzieren. Das Team von 3Degrees zeichnet sich durch Integrität und fundiertes Fachwissen in der Entwicklung und Umsetzung von Klimastrategien über die Emissionsbereiche 1, 2 und 3 hinweg aus, einschließlich globaler Umweltgüter, Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien und Kohlenstoff sowie Dekarbonisierung der Lieferkette. Wir tragen zur Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller Klimaschutzlösungen bei, die wirtschaftlich sinnvoll sind und einen vernünftigen Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft fördern. Erfahren Sie mehr unter 3Degrees.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

