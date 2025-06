Story-Kurs-Prognose: Was steckt hinter heutigen Wal-Investments?

Der IP-Coin von Story konnte nach seiner Verluststrecke heute aufgrund des Engagements von Walen ein hohes Tagesplus von 15,77 % verzeichnen. Was diese in dem Projekt erkannt haben, wollen wir mit der Story-Kurs-Prognose aufzeigen sowie die Kursziele für diesen Bullenmarkt nennen.

Diese Katalysatoren treiben nun Story an

Am heutigen Tage haben mehrere Wale für 95,04 Mio. USD IP-Coins gekauft. Denn es wurden für Story "große Dinge" angekündigt, über welche am Dienstag mehr veröffentlicht wird. Involviert ist auch einer der führenden koreanischen Krypto-Researcher Professor Jo. Dieser will mehr über die Zukunft von skalierbaren KIs, programmierbare Lizenzierung und IP Graph präsentieren.

Außerdem expandiert die Story-Community mit ihren Content-Erstellern, Entwicklern und Geschäftsführern. So gibt es unter anderem Hackathons, diverse Inhalte und Kunst. Bisher zählt Story bereits über 118 angemeldete Projekte für den Hackathon Surreal World Assets, womit auch künftig weitere Angebote hinzukommen, welche die Nachfrage antreiben können.

Am 25. Juni wird auch der erste IPRWA-Token (Intellectual Property Real-World Asset) Aria ($APL) auf der Chain von Story erscheinen. Abgesichert wird er mit Teilrechten an geistigem Eigentum von bekannten Künstlern, wie Justin Bieber, BLACKPINK und Miley Cyrus. Dabei stellt er das Launch-Portfolio von Aria Premier dar, welches über das LiquidityPad von StakeStone erworben wurde.

Story-Kurs-Prognose: Wie weit kann der IP-Coin noch steigen?

Seit dem Launch des IP-Coins am 14. Februar konnte dieser insbesondere zu Beginn eine besonders positive Entwicklung verzeichnen. Während dieser an der Kryptobörse OKX schon am Listungstag von 1,76 USD bis auf 8,89 USD um bis zu 405,11 % stieg, lag das Allzeithoch laut CoinMarketCap bei 7,33 USD, wobei der Anfang nicht aufgezeichnet wurde.

Nach dem letzten Hoch vom 26. Februar hat der IP-Coin jedoch kontinuierlich an Wert verloren und bis zum 19. Juni einen Verlust von bis zu 71,96 % verzeichnet. In diesem Bereich wurde dann ein Boden ausgebildet, von welchem sich der IP-Token nun mit seinem Tagesplus von 17,28 % sprungartig lösen konnte.

Story-Chart | Quelle: TradingView

Bisher ist er aber noch in der bärischen Dreiecksformation gefangen. Ein wichtiger Widerstand ist jetzt das Cluster der diagonalen Trendlinie und des 78,6er-Fibonacci-Levels bei 3,28 USD. Aber auch die 3,63 USD müssen noch überwunden werden, bevor der Aufwärtstrend fortgesetzt wird.

In der nächsten Zeit ist noch für einige Wochen bis Monate mit Turbulenzen wegen des Nahostkonfliktes zu rechnen. Allerdings bieten sich aufgrund der Expansion der globalen Geldmenge M2 und der starken Korrelation zum Krypto-Markt vermutlich auch für den IP-Coin wieder attraktivere Chancen. Im Bullenmarkt sind derzeit Anstiege von 3x bis 6x möglich.

Neben Story widmet sich auch die KI-Unterhaltungsplattform SUBBD geistigem Eigentum

Inwiefern sich Story durchsetzen wird, bleibt die Frage, da die Plattformen teilweise auch selbst das geistige Eigentum der Kreativschaffenden tokenisieren. Dies geschieht beispielsweise auf der innovativen KI-Unterhaltungsplattform SUBBD über unter anderem NFTs. Diese wird sicher über eine Blockchain abgewickelt und mit fortschrittlichen KIs ergänzt.

Unter anderem können die Künstler auf diese Weise mit KIs ihre Profile, Tags, Stimmennachrichten, Livestreams und Videos erstellen. Ebenso soll den Nutzern die Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden, benutzerdefinierte Inhalte von ihren Lieblingskünstlern nach deren Genehmigung zu erstellen.

Somit können weitere Einnahmen generiert und durch die Automatisierung Zeit gespart werden. All dies verbessert die Skalierungs- und Verdienstmöglichkeiten der Kreativschaffenden, während gleichzeitig ihre Inhalte besser gefunden und an die Nutzer angepasst werden, was deren Zufriedenheit und Bindung vergrößert.

Dafür sollen auch einige neuartige Funktionen sorgen, welche mithilfe des Web3 möglich sind. Unter anderem sind dies exklusive Belohnungssysteme, welche etwa über das Halten der Coins oder ihre Loyalität freigeschaltet werden können. Deswegen verzeichnet SUBBD auch schon über 2.000 Spitzenverdiener als Künstler mit mehr als 250 Mio. Fans.

Der Vorverkauf hat mittlerweile 690.753 USD eingenommen und bewegt sich auf das nächste Finanzierungsziel von 913.559 USD zu. Dann wird spätestens die nächste Preiserhöhung eingeleitet. Allerdings kann dies auch schon früher geschehen, sofern der Countdown abgelaufen ist, wofür nur noch weniger als drei Tage Zeit sind.

Langfristige Halter erhalten durch den Staking-Mechanismus Incentivierungen, um auf diese Weise den Verkaufsdruck zu minimieren. Sofern sich die Käufer dazu entscheiden, ihre Coins in den Staking-Pool einzuzahlen, wird ihnen ein fixes passives Einkommen von 20 % pro Jahr vergütet.

