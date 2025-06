Die US-Aktienmärkte haben am Montag im Verlauf kräftig zugelegt und Tageshöchststände erreicht. Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende hat das islamische Land zurückgeschlagen. Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen. Katar erklärte aber, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien. Nach Angaben der USA sind keine US-Bürger verletzt worden.Einem Medienbericht zufolge strebt Israel überdies wohl ...

