XRP-Treasury-Unternehmen nehmen rasant zu

Nachdem die ersten öffentlichen Unternehmen Bitcoin als Teil ihrer Diversifizierungsstrategie aufgenommen haben, sind nun immer weitere für andere Kryptowährungen entstanden. Eine der am häufigsten gewählten Coins stellt dabei XRP dar. Wie viele Unternehmen ihn jetzt schon in ihre Schatzkammern aufgenommen haben und welche Auswirkungen dies auf den Kurs hatte, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Immer mehr XRP-Treasury-Unternehmen entstehen

Zu den Kleinanlegern kommt eine steigende Anzahl von XRP-Treasury-Unternehmen hinzu, welche in die Kryptowährung des Ledgers investieren. Nachdem am 3. Dezember des vergangenen Jahres BC Bud Corporation die erste Investition im Umfang von 250.000 CAD in XRP angekündigt hatte, sind noch zahlreiche weitere hinzugekommen.

Bereits am 5. Dezember kaufte Worksport Ltd. neben Bitcoin auch XRP für 5 Mio. USD. Zwar handelt es sich somit nicht um ein reines XRP-Treasury-Unternehmen, unterstreicht dennoch den aktuellen Trend in Richtung Diversifizierung mit Kryptowährungen.

Am 8. Mai hat sich Wellgistics Health öffentlich zu einem XRP-Investment in Höhe von 50 Mio. USD entschieden, wofür dieses wie auch Strategy Inc. für Bitcoin einen Kredit aufgenommen hat. Integriert werden soll der Coin zudem in der Zahlungsinfrastruktur.

UPDATE: 8 COMPANIES NOW PLAN ON LAUNCHING AN $XRP TREASURY…



1) Trident: $500M

2) Webus Int'l: $300M

3) VivoPower: $121M

4) Wellgistics: $50M

5) Hyperscale: $10M

6) Worksport: $5M

7) BC Bud: $250K

8) Digital Comm: $225K



Hundreds of companies will be launching XRP Treasuries in… https://t.co/luMiu503kN - Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) June 13, 2025

Anschließend kam am 28. Mai Hyperscale Data (Ault Capital Group) hinzu, das für sein Lending-Unternehmen bis zu 10 Mio. USD in XRP investiert. Ebenfalls an diesem Tag gab ViVoPower International sein Private Placement für ein XRP-Investment von 121 Mio. USD bekannt.

Außerdem kam am 29. Mai Webus International hinzu, dass eine Finanzierung in Höhe von 300 Mio. USD für ein XRP-Investment plante. Trident Digital Tech Holdings entschied sich am 12. Juni für eine XRP-Treasury im Umfang von 500 Mio. USD. Am 22. Juni kaufte ebenfalls Digital Communications für 225.000 USD XRP-Coins.

So hat sich XRP seit den Treasury-Unternehmen entwickelt

Wie dem XRP-Chart zu entnehmen ist, sind die meisten XRP-Treasury-Unternehmen erst dann auf die Idee gekommen, nachdem die Kryptowährung zuvor schon nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Anfang November steil gestiegen war. Bisher haben sich ihre Käufe auch weniger bei dem Kurs bemerkbar gemacht.

Lediglich das Investment von Wellgistics Health am 8. Mai wurde mit einem deutlichen Tagesgewinn in Höhe von 9,42 % begrüßt, wobei es auch ein positiver Tag für den breiteren Krypto-Markt war. Die anderen Male fanden hingegen während Zeiten statt, in denen auf dem Krypto-Markt Verluste verzeichnet wurden. Somit wollten die Unternehmen vermutlichen den Dip und niedrigeren Preis nutzen.

XRP-Chart und Käufe der Treasury-Unternehmen | Quelle: TradingView

Deutlich positiver haben hingegen einige der XRP-Treasury-Unternehmen wie auch die von anderen Krypto-Treasury-Unternehmen für etwa Bitcoin, Solana und Ethereum reagiert. So hat Webus International durch die Ankündigung ein Tagesplus von 151,48 % verzeichnet. Bei Hyperscale Data waren es mehr als 562,77 % und in den Folgetagen bis zu 628,47 %.

Zwar können nicht alle Unternehmen die Kursgewinne halten, dennoch dürfte sich diese Entwicklung förderlich auf den XRP-Coin auswirken. Denn sie kaufen diesen nicht nur für ihre Treasury-Strategie, sondern ebenso, um diesen stärker in ihre Unternehmen für vor allem grenzüberschreitende Zahlungen einzubinden. Darüber hinaus nimmt die Bedeutung der Interoperabilität des Web3 zu, wofür die Best Wallet gestartet wurde.

Best Wallet ersetzt einen Schlüsselbund durch einen Super-Schlüssel

Bei den Blockchains kommen unterschiedlichste Technologien zur Anwendung, was die Interoperabilität verringert. Deswegen sind immer mehr Wallets für die verschiedenen Chains entstanden, was jedoch die Handhabung für Anleger erschwert. Aus diesem Grunde wurde die selbstverwahrende Best Wallet mit einer Multichain-Fähigkeit versehen.

Allerdings kann trotzdem ein hoher Schutz erreicht werden. Da zwar nur eine Anwendung für alle Wallets verwendet wird, jedoch dennoch die jeweiligen Zugangsschlüssel in verschiedene Anteile aufgespalten und separat gespeichert werden. Durch das Firefly-Verfahren kann somit eine deutlich höhere Sicherheit erlangt werden.

Ebenfalls profitieren die mehr als 250.000 aktiven Nutzer der Best Wallet von einem kontinuierlich expandierenden Funktionsumfang. Dieser umfasst unter anderem eine dezentrale Kryptobörse mit der sich der teure Umweg über zentrale Kryptobörsen ersparen lässt. Zudem können über das bereitgestellte Staking zusätzliche Gewinne mit den Coins erzielt werden.

Mithilfe von über 330 DeFi- und mehr als 30 Cross-Chain-Protokollen soll eine besonders schnelle Transaktionsverarbeitung gewährleistet werden. Sollten noch keine Kryptowährungen vorhanden sein oder in über 100 Fiatwährungen getauscht werden, so ist auch beides über vertrauenswürdige Partner möglich.

Künftig soll das Sortiment der Best Wallet noch bedeutend expandiert werden, um den Alltag der Anleger zu verbessern. Dies sind etwa fortschrittliche Trading-Tools, Sparpläne, Portfolio-Features, Bankkarten und einiges mehr. All dies wird auch den Wert des $BEST-Coins steigern, der zahlreiche Vorteile freischaltet.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.