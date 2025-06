Anzeige / Werbung

Kriege, Inflation und ständig steigende Verschuldungen der öffentlichen Haushalte sind ein Kaufargument für Edelmetalle. Gerade Gold konnte in den letzten Monaten seine Fähigkeit der Wertstabilität optimal ausspielen.

Denn während Währungen wie der US-Dollar permanent abwerten, liegt der Goldpreis seit Jahresbeginn über 30 % im Plus. Zum Vergleich: Der hochgelobte Nasdaq-100-Index verliert seit Januar sogar gut 5 %. Der kanadische Explorer Desert Gold hat sein Portfolio mit einer Option in Westafrika nun stark erweitert. Mit dem Tiegba-Projekt ist man nun auch in der Elfenbeinküste präsent, mitten unter großen Bergbaugesellschaften wie z. B. Barrick, Allied, Endeavour und B2Gold. Analysten müssen jetzt genau nachrechnen, denn eine Machbarkeitsstudie für den Minenaufbau in Mali ist in Arbeit. Nun kommen zu den bereits identifizierten gut 1 Mio. Unzen Gold noch 297 Quadratkilometer unerforschtes Gebiet hinzu. Und das ganze für gerademal 12,5 Millionen Euro. Lang dürfte diese dramatische Unterbewertung nicht mehr Bestand haben!

Hammer-News: Erwerbsoption auf das Tiegba Gold-Projekt

Die Nachrichtenlage für den kanadischen Explorer Desert Gold (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2 | TSX-V: DAU) könnten derzeit nicht besser sein. Denn mit dem jüngsten Abschluss einer Optionsvereinbarung mit Flower Holdings SARLU zur Akquisition einer 90 % -Beteiligung im Goldprojekt Tiegba geht das mit nur 19 Mio. CAD bewertete Unternhemn die nächsten Expansionsschritte. Verkäufer der Anteile ist Flower, ein Privatunternehmen in Abidjan, Elfenbeinküste. Die Unterzeichnung der Optionsvereinbarung für das unexplorierte Projekt stellt einen gewaltigen Meilenstein für Desert Gold dar, denn damit erweitert sich das Portfolio um weiteren interessante Zonen. Nach einer längeren Schaffenspause gelingt nun der Schritt zu einem regional diversifizierten Goldexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Westafrika. Die Story bekommt nun richtig Drive!

Das neue Gold-Projekt "Tiegba" liegt in der Elfenbeiküste in West-Afrika. Quelle: Desert Gold

Die Highlights des Expansionsschritts an die Elfenbeinküste

Das Projekt Tiegba liegt an der Elfenbeinküste, eine der fortschrittlichsten und investorenfreundlichsten Jurisdiktionen in der Region. Das westafrikanische Land hat sich in den letzten Jahren zu einem zunehmend attraktiven Ziel für Investoren im Goldsektor entwickelt. Einer der Hauptgründe liegt in der geologischen Beschaffenheit des Landes: Es befindet sich im Birimanischen Grünsteingürtel, einer der rohstoffreichsten Zonen Westafrikas, welche zahlreiche große Goldvorkommen beherbergt. Im Gegensatz zu Nachbarländern wie Ghana ist die Elfenbeinküste allerdings noch vergleichsweise wenig exploriert, was Raum für neue Entdeckungen und großes Wachstumspotenzial bietet.

Hinzu kommt eine deutlich verbesserte politische Stabilität und eine reformorientierte Regierung, die sich investorenfreundlich zeigt und günstige steuerliche Rahmenbedingungen sowie transparente Lizenzverfahren geschaffen hat. Auch infrastrukturell hat das Land in Straßenbau und Energieversorgung investiert, was insbesondere in abgelegenen Explorationsgebieten entscheidend ist. Die Betriebskosten für Minen sind aufgrund niedriger Löhne und günstiger Bedingungen vergleichsweise gering, was die Attraktivität zusätzlich steigert. Bereits heute ist ein klarer Anstieg der Goldproduktion zu verzeichnen - von rund 12 Tonnen im Jahr 2010 auf über 48 Tonnen im Jahr 2023. Mit Unternehmen wie Barrick Gold, Endeavour Mining und Perseus Mining sind zudem bereits mehrere internationale Branchengrößen im Land aktiv, was das Vertrauen der Industrie in die Standortbedingungen widerspiegelt. Insgesamt verbindet die Elfenbeinküste geologische Chancen mit einer wachstumsfreundlichen Wirtschaftspolitik und positioniert sich damit als einer der spannendsten Goldmärkte Afrikas.

Desert Gold (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2 | TSX-V: DAU)

Elfenbeinküste zeigt sich als ein aufstrebender Goldproduzent Westafrikas

Stabile politische Situation und bergbaufreundliche Jurisdiktion

Schnelle Genehmigungen von neuen Projekten

Ausgezeichnete Infrastruktur mit vielen befestigten Straßen

Wenig erforschte Gebiete bieten hohes Explorationspotenzial

Bedeutende Entdeckungen in jüngster Zeit mit neu entwickelten Minen wie z. B. das Projekt Koné von Montage Gold

Ein 297 Quadratkilomter umfassendes, strategisches Landpaket im orogenetischen Tier-1-Goldgürtel Birimian

Großes Interesse von Tier-1-Produzenten wie Barrik Gold, Endeavour Mining, Allied Gold und Perseus Mining

Lage in der Nähe von Multi-Millionen-Unzen-Vorkommen, einschließlich: Agbaou (Allied Gold Corp), Bonikro/Hire (Allied Gold Corp) und Yaouré (Perseus Mining Ltd)

4,2 km mal 2,1 km großer, anomaler Gold-in-Boden-Trend entlang einer großen regionalen Struktur (Scherzone Tehini)



Erste Schritte auf neuem Gebiet

Auf dem Projekt befinden sich mehrere parallele Mineralisierungstrends mit Werten von mehr als 900 ppb Gold, einschließlich 89 Proben über 50 ppb Gold, 29 Proben zwischen 100 und 200 ppb Gold und 12 Proben über 200 ppb Gold. In Tiegba wurden trotz beeindruckender Ergebnisse an der Oberfläche bislang keine Bohrprüfungen durchgeführt. Der Besuch des Unternehmens vor Ort bestätigt die Goldanomalien als in-situ. Das bevorstehende Explorationsprogramm ist nun auf die schnelle Definierung von Bohrzielen ausgerichtet. Es besteht aus Infill- und erweiterten Bodenrastern sowie luftgestützten magnetischen IP-Untersuchungen in der gesamten Liegenschaft. Hinzu kommen zielgerichtete Grabungen, geologische Kartierung und Schürfungen. Die nächsten Wochen dürften spannend werden, ein entsprechend guter Newsflow ist zu erwarten.

Abb 1 - Lageplan Tiegba mit Darstellung des 4,2 km mal 2,1 km großen, anomalen Goldtrends. Quelle: Desert Gold

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, kommentierte:

"Der Abschluss der Optionsvereinbarung Tiegba stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Diversifizierung des Unternehmens zu einem regionalen Akteur in Westafrika dar. Im Frühjahr bewertete unser technisches Team ein Dutzend Projekte über mehr als 1.000 km2 in der Region. Tiegba erfüllt alle Voraussetzungen. Wir freuen uns darauf, die deutlichen und beeindruckenden Goldentdeckungen in der Liegenschaft in bohrreife Ziele weiterzuentwickeln."

Optionsvereinbarung mit Flower mit guten Rahmendaten

Im Gesamtpaket zahlt Desert Gold Flower insgesamt 450.000 USD über die Laufzeit der Vereinbarung von 3 Jahren. 150.000 USD wurden bei Unterzeichnung der Vereinbarung bereits beglichen, der Restbetrag ist in zwei gleichen Raten am ersten Jahrestag der Vereinbarung und bei Erneuerung der ersten Genehmigung zahlbar. Mit den Zahlungen werden zusätzlich 1.500.000 Stammaktien an Flower in drei gleichen Tranchen ausgegeben, die neuen Aktien unterliegen den gesetzlichen Haltefristen der TSX-V. Mit Abschluss der Bar- und Aktienzahlungen an Flower hat Desert Gold die Bedingungen der Vereinbarung erfüllt und erhält eine Beteiligung von 90 % an der Lizenz Tiegba. Flowers 10 %-Anteil wird bis zur Machbarkeitsstudie der Mine kostenfrei mitgetragen. Danach gelten die standardmäßigen pro-Rata Verwässerungsbedingungen für Flower. Der Verkäufer behält eine Net-Smelter-Royalty (NSR) von 1 % an den aus der Lizenz Tiegba gewonnenen Erzen. Desert Gold behält sich ein Vorkaufsrecht (Right of First Refusal, "ROFR") in Bezug auf den Verkauf der NSR von Flower und/oder der Minderheitsbeteiligung von 10 %. Während des Optionszeitraums von zunächst 3 Jahren ist Desert Gold dafür verantwortlich, die Genehmigungen von Tiegba aufrechtzuerhalten und alle Verpflichtungen nach den gesetzlichen Regelungen der Elfenbeinküste zu erfüllen. Desert Gold übernimmt bei Abschluss der Transaktion mit Flower die betriebliche Kontrolle des Projekts Tiegba. Ein Verlängerung der Vereinbarung ist vorgesehen.

Informationen zum Projekt Tiegba

Das Projekt Tiegba liegt ungefähr 188 km westlich der Hauptstadt Abidjan und umfasst ein Gebiet von 296,9 km² im bislang wenig erforschten Grünsteingürtel Tehini. Der Gürtel Tehini erstreckt sich nordwärts nach Burkina Faso, wo er große Goldvorkommen, wie z.B. Houndé (5,2 Millionen Unzen Gold) und Mana (2,3 Millionen Unzen Gold), beherbergt. Ein wichtiger Aspekt ist die nordwestliche Erweiterung des Projekts Tiegba in Richtung des Goldkomplexes Bonikro Agbaou und der Goldmine Yaouré (siehe folgende Abbildung 2):

Abb 2 - Lageplan der regionalen Tiegba-Lizenzen. Quelle: Desert Gold

Vorkommen Agbaou

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven (9.49 Mt @ 1,50 g/t = 458 Tausend Unzen)

Nachgewiesen und vermutet (9.33 Mt @ 2,10 g/t = 631 Tausend Unzen)

Vorkommen Boniko & Hire

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven (11,98 Mt @ 1,15 g/t = 444 Tausend Unzen)

Nachgewiesen und vermutet (40,21Mt @ 1,30 g/t = 1,68 Millionen Unzen)

Vorkommen Yaoure

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven (35,2 Mt @ 1,53 g/t = 1,73 Millionen Unzen)

Nachgewiesen und vermutet (55,6 Mt @ 1,52 g/t = 2,7 Millionen Unzen)

Das Projekt Tiegba ist Teil der Birimian-Terrane des Paläoproterozoikums, die sich in einer nordöstlich verlaufenden Vulkansequenz aus Sedimentärgestein mit syn- bis spättektonischen Granitoid-Eigenschaften, charakteristisch für goldhaltige Grünsteingürtel in Westafrika, manifestieren. Die lokale Geologie des Projekts weist starke Ähnlichkeiten mit dem Goldbezirk Bonikro-Agbaou auf. Bemerkenswerterweise wurden kalk-alkalihaltige Intrusivstrukturen entlang der östlichen und westlichen Ränder des Genehmigungsgebiets kartiert. Diese Intrusionen gelten als günstiges Muttergestein für Goldmineralisierung, besonders entlang ihrer Kontakte mit hoch beanspruchten Strukturkorridoren und am Schnittpunkt mit Quarzgang-Netzwerken. Diese geologischen Strukturen stellen Ziele hoher Priorität für weitere Explorationsarbeiten dar.

Historische geochemische Bodendaten, welche ursprünglich von Newcrest Mining Limited erhoben wurden, identifizierten eine deutliche nord-nordwestlich verlaufende Gold-in-Boden-Anomalie mit einer Länge von ungefähr 4,2 km im Projektgebiet Tiegba. Die höchsten Goldwerte überschreiten 900 ppb Gold. Diese Werte in Bodenproben liegen weit über den typischen Werten für Birimian-Grünsteingürtel. Die vorgefundenen Anomalien scheinen räumlich mit der Scherzone Tehini, einer bedeutenden regionalen, die Liegenschaft durchquerenden Struktur, verbunden zu sein. Dieser Mineralisierungskorridor hat sich auch auf benachbartem Boden als ergiebig erwiesen und wird derzeit von Thor Explorations Ltd. entwickelt.

Besuch von Desert Gold vor Ort

Im Rahmen von Desert Golds erster Due Diligence führte das technische Team im März 2025 einen Besuch vor Ort durch, um die Aussichten des Genehmigungsgebiets Tiegba zu beurteilen. Feldbeobachtungen bestätigten erhöhte Bodenanomalien, die mit Subaufschlüssen des Grundgesteins und Übergangszonen mit Gesteinsfragmenten und versprengtem Quarz übereinstimmen. Diese Strukturen unterstützen die Interpretation einer Mineralisierungsquelle in-situ, mit einer geochemischen Anomalie, die aus primären Versprengungsprozessen stammt.

Abb 3 - Karte zur Darstellung des Projekts Tiegba im Landesmaßstab mit Darstellung wichtiger Goldprojekte. Lageplan der regionalen Tiegba-Lizenzen. Quelle: Desert Gold

250 % Upside zu erwarten: GBC-Analysten müssen jetzt Mali und die Elfenbeinküste bewerten

Die Perspektiven von Desert Gold wurden bereits Mitte 2024 von der deutschen GBC Investment Research bewertet. Top-Analyst Matthias Greiffenberger zeigt in seinem Report (Download) auf, dass die in den vergangenen zehn Jahren übernommenen Goldunternehmen in der Kenieba-Region im Durchschnitt 1,81 Mio. Unzen Gold ausgewiesen haben und einen Preis von ca. 66,00 USD pro Unze im Boden für die Verkäufer bzw. Aktionäre einbrachten. Das SMSZ-Projekt des Unternehmens in Mali konnte bereits 1,08 Mio. Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,14 g/t vorweisen. Operativ wurde geschätzt, dass die Haufenlaugungsmine in Barani East jährlich 15.000 bis 20.000 Unzen Gold produzieren wird und eine Lebensdauer von über zehn Jahren hat, basierend auf den aktuellen Oxidressourcen. Bei einem unterstellten Goldpreis von 2.300 USD pro Unze rechnete der Experte bereits mit jährlichen Einnahmen von etwa 40 Mio. USD, nun liegt der Goldpreis aber gut 1.000 USD höher. Allein die addierten Vermögenswerte in Mali mit dem niedrig angesetzten Durchschnittspreisen lieferten einen Wert von 97,6 Mio. CAD - was mit aktueller Aktienzahl von knapp 240 Mio. Stück rund 0,41 CAD je ausgegebener Aktie entspricht. Wir erwarten daher ein entsprechendes Update der Studie unter Einbezug des Tiegba-Goldprojekts mit entsprechendem Upside!

FAZIT: Ein Riesenschritt für Desert Gold

Das Gold-Anlagemarkt ist zur Zeit verzerrt. Während die Terminbörsen in London und Chicago teilweise unterschiedliche Settlementpreise errechnen, gerät der physische Markt immer mehr in den Fokus. Notenbanken rund um den Globus haben in 2024 ihre Reserven um mehr als 1000 Tonnen Gold aufgestockt. Während die Produzenten in der Bewertung beständig zulegen, bleiben Developer und Juniors noch unfassbar niedrig notiert. In der Elfenbeinküste tummeln sich bereits Milliardenkonzerne. Sie haben das Potenzial erkannt und suchen nach weiteren Liegenschaften. Die Bewertungen können sich sehen lassen: Barrick Gold (31,1 Mrd. EUR), Endeavour Mining (6,4 Mrd. EUR) und Allied Gold (1,4 Mio. EUR). Desert Gold kommt mit nun 2 Liegenschaften und der Aussicht auf eine Verdreifachung der Ressource mit einer Aktienzahl von 251,36 Mio. Stück gerade mal auf 12,5 Mio. EUR. Mit einer guten PEA, die für die nächsten Wochen terminiert ist, und einem Minenstart in Mali rückt die Aktie von Desert Gold für spekulative Investoren nun klar ins Rampenlicht.

Die Aktie von Desert Gold kann sich im Vergleich mit den Riesen Barrick Gold messen lassen. Endeavour und Allied machen in Afrika große Fortschritte und werten entsprechend auf. Quelle: Refinitiv Eikon vom 23.06.2025

Mit der gestrigen Meldung steht die Aktie nur knapp unter ihrem 1-Jahreshoch von 0,085 CAD. Charttechnisch markiert Desert Gold (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2 | TSX-V: DAU) nach einer längeren Seitwärtsphase nun eine interessante Formation, die auf einen Ausbruch nach oben hindeutet. Das Aktienkapital ist derzeit eng gestreut. Rund 45 % aller Aktien befinden sich in den Händen von Management und Insidern, die kalifornische Merk Investments hält rund 7 % und auch die Minenlegende Ross Beaty ist mit rund 3 % an Bord. Investmentgesellschaften wie die Deutsche Bank, J.P. Morgan, Goldman Sachs oder BoA hatten jüngst ihre Edelmetallprognosen auf 3.100 bis 3.700 USD angepasst. Mit dem aktuellen Set-Up kann sich die Desert Gold-Aktie (DAU) schnell vervielfachen!**

Die Aktie von Desert Gold lief über die letzten Monate seitwärts, nun ist die Zeit reif für einen Ausbruch. Mit dem Tiegba-Projekt könnte es nun richtig zur Sache gehen. Quelle: Refinitiv Eikon vom 23.06.2025

Enthaltene Werte: CA25039N4084