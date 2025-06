Bitcoin-Miner kämpfen trotz hoher Kurse mit drastisch sinkenden Erträgen

Die Bitcoin-Landschaft befindet sich an einem kritischen Punkt. Während der Kurs über der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar notiert, zeichnet sich im Mining-Sektor ein anderes Bild ab. Mehrere Schlüsselindikatoren deuten auf eine zunehmende wirtschaftliche Belastung für Bitcoin-Miner hin, die trotz hoher Kurse mit sinkenden Erträgen konfrontiert sind.

Hashprice-Metrik fällt auf Zweijahrestief

Laut aktueller Analysen von CryptoQuant stehen Bitcoin-Miner vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Die "Hashprice"-Metrik, die den täglichen Ertrag pro Terahash Rechenleistung misst, ist seit dem Halving im April 2025 dramatisch gefallen und befindet sich auf einem der niedrigsten Stände der letzten zwei Jahre.

Diese Entwicklung resultiert aus einer Kombination von sinkenden Blockbelohnungen, steigenden Betriebskosten und höheren Anforderungen an Hardware und Energieeffizienz. Besonders kleinere Mining-Operationen geraten unter Druck, da ihre Einnahmen vielerorts kaum noch die laufenden Kosten decken. Ohne einen deutlichen Kursanstieg warnen Experten vor einer möglichen anhaltenden Miner-Kapitulation.

Miner-Erträge auf Zwölfmonatstief

Weitere Kennzahlen bestätigen das angespannte Bild. Nach einer starken Akkumulationsphase Anfang 2025, in der Miner ihre neu erzeugten Coins zurückhielten, folgte ab April eine Phase intensiver Abverkäufe. In den letzten Wochen zeigt sich ein uneinheitliches Bild mit stark schwankenden Werten zwischen Akkumulation und Verkauf, was auf Unsicherheit und Konsolidierung hindeutet.

Die Metrik "Total Miner Revenue" offenbart, dass die täglichen Gesamterträge aller Bitcoin-Miner auf dem tiefsten Stand seit über zwölf Monaten liegen. Trotz stabiler Kurse erzielen Miner deutlich weniger Bitcoin-Erlöse, was den wirtschaftlichen Druck im Mining-Sektor weiter verstärkt und als potentielles Risiko für das Gesamtsystem beobachtet werden sollte.

Bitcoin Hyper Presale mit innovativer Layer-2-Lösung

Das Projekt Bitcoin Hyper versucht, die technologischen Grenzen von Bitcoin zu überwinden. Durch ein externes Layer-2-Modul basierend auf der Solana Virtual Machine soll die bestehende Infrastruktur erweitert werden, ohne in das Kernprotokoll einzugreifen. Dies ermöglicht die Verarbeitung komplexer Smart Contracts bei gleichzeitigem Rückgriff auf die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain.

Ein zentrales Element ist die dezentral organisierte Bridge zwischen dem Bitcoin-Mainnet und der Layer-2-Lösung. Nutzer können echte BTC in eine tokenisierte Form überführen, die für dezentrale Anwendungen genutzt und jederzeit verlustfrei zurückgetauscht werden kann. Der native HYPER-Token, mit einem festen Angebot von 21 Milliarden, dient für Gebühren, Staking und Governance und bietet im aktuellen Presale Ertragsraten von über 500 Prozent jährlich bei einem bereits eingesammelten Kapital von über 1,5 Millionen US-Dollar.

