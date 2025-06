Krypto-Wale kaufen Bitcoin für 100 Milliarden Dollar - Korrektur vor dem Ende?

Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben auch die Kryptomärkte nicht verschont. Nachdem die USA am Wochenende mehrere Atomanlagen des Iran bombardiert haben, fiel der Bitcoin-Kurs kurzzeitig auf 98.240 US-Dollar. Doch die wichtige psychologische Unterstützungszone bei 100.000 US-Dollar scheint erneut ihre Stärke zu beweisen. Nach dem Abverkauf bildete sich bereits gestern eine starke Umkehr, die sich heute fortsetzt - unterstützt durch erhebliche Käufe von Krypto-Walen.

Krypto-Wale investieren massiv bei 100.000 Dollar Marke

Ein Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar wird von vielen Analysten, Anlegern und offenbar auch Krypto-Walen als hervorragende Kaufgelegenheit betrachtet. Diese psychologisch wichtige Marke bildet eine bedeutende Supportzone, an der große Investoren wieder aktiv werden, um den Kurs nach oben zu treiben.

Eine Auswertung des bekannten Krypto-Analysten und Reporters des Bitcoin Magazines, Vivek, zeigt das Ausmaß dieser Entwicklung: Krypto-Wale haben in der Korrektur der letzten Wochen über 100 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert. Unter den großen Käufern dürfte auch BlackRock sein, dessen iShares Bitcoin Trust ($IBIT) als größter Bitcoin-Spot-ETF in den letzten Wochen wieder Zuflüsse in Milliardenhöhe verzeichnet hat.

Institutionelle Investoren signalisieren Ende der Korrektur

Die umfangreichen Käufe durch große Investoren werden als klares Signal gedeutet, dass sich die Bitcoin-Korrektur ihrem Ende zuneigen könnte. Für den weiteren Kursverlauf bedeutet dies, dass der Bullenmarkt in den kommenden Wochen seine volle Kraft entfalten und Bitcoin möglicherweise auf bis zu 150.000 US-Dollar steigen könnte.

Diese Entwicklung wäre auch für neue Projekte wie den BTC Bull Token ($BTCBULL) von großer Bedeutung, der laut Analysten kurz vor einer möglichen Kursexplosion stehen könnte. Die enge Kopplung des Tokens an die Bitcoin-Preisentwicklung, verbunden mit Mechanismen wie Token-Burns und Bitcoin-Airdrops bei bestimmten Kursschwellen, macht ihn für viele Anleger besonders attraktiv.

BTC Bull Token Presale endet in wenigen Tagen

Das ICO des offiziellen Bitcoin Meme Coins, BTC Bull Token ($BTCBULL), steht kurz vor dem Abschluss und wird in wenigen Tagen enden. Die Nachfrage seitens der Anleger ist bereits jetzt enorm - mehr als 7,31 Millionen US-Dollar wurden von über 13.000 Investoren bereitgestellt, die eine starke Community auf X und Telegram bilden.

Der BTC Bull Token bietet durch seine innovative Struktur besondere Anreize: Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar werden Tokens verbrannt, um das Angebot zu verknappen, während bei 150.000 Dollar die ersten Bitcoin-Airdrops an Token-Inhaber erfolgen. Bei jeder weiteren 25.000-Dollar-Marke werden abwechselnd Token-Burns und Bitcoin-Airdrops durchgeführt. Analysten prognostizieren nach dem Börsenlisting einen möglichen Kursanstieg um das 5- bis 10-fache, was das begrenzte Zeitfenster für einen Einstieg zu Presale-Konditionen besonders wertvoll macht.

