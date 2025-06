BlackRock Bitcoin ETF bricht alle Rekorde - Diese Zahlen sind unglaublich

Investoren sind am Kryptomarkt hin und her gerissen. Während die einen davon ausgehen, dass die große Korrektur wegen des Konflikts im Nahen Osten erst noch kommen wird, sind die anderen überzeugt, dass der Krieg bereits eingepreist ist. Dabei zeigt sich, dass es vor allem Privatanleger sind, die sich darüber Gedanken machen, da sie meist den kürzeren Anlagehorizont haben. Auf institutioneller Seite zeigt sich ein ganz anderes Verhalten, wie der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas heute aufzeigt.

Institutionelle Investoren kaufen ungebremst Bitcoin ETF

Die Einführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA war der Gamechanger für Bitcoin. Seitdem sind institutionelle Investoren im großen Stil eingestiegen. Der Bitcoin-Kurs hat sich in den anderthalb Jahren seit der Zulassung der börsengehandelten Fonds stark entwickelt. BlackRock ist der mit Abstand größte Emittent eines solchen ETFs und auch wenn die Zahlen hier schon von Anfang an überzeugen, verdeutlicht der aktuelle Vergleich von Eric Balchunas, wie beliebt der Bitcoin ETF von BlackRock wirklich ist.

Der $IBIT Bitcoin ETF von BlackRock ist in Bezug auf die Kapitalzuflüsse seit dem Jahreswechsel der viertgrößte ETF überhaupt. Noch beeindruckender wird das, wenn man die Kapitalzuflüsse in den letzten 3 Jahren heranzieht. In Bezug auf die Kapitalzuflüsse in den letzten 3 Jahren ist der iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock auf Platz 5. Das Verrückte ist, dass es den Fonds aber erst seit anderthalb Jahren gibt. Wenn der iShares Bitcoin ETF von BlackRock also auch 3 Jahre besteht, dürfte er sich hier noch weiter vorn einreihen.

Bitcoin-Kursziele in Millionenhöhe werden Realität

Damit wird schnell klar, dass es für institutionelle Investoren kein Halten mehr gibt. Letztendlich ist das auch die Anlegergruppe, die das große Geld in den Markt bringt und den Kurs beeinflusst. Damit stehen die Chancen gut, dass die Bitcoin-Kursziele in Millionenhöhe tatsächlich noch Realität werden, auch wenn politische Ereignisse immer wieder für kurzfristige Korrekturen sorgen werden.

Anleger, die auf den BTC Bull Token ($BTCBULL) setzen, könnten von dieser Entwicklung gleich doppelt profitieren. Was langfristig gut für Bitcoin ist, hat meist auch positive Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt. Der BTC Bull Token geht allerdings noch einen Schritt weiter. Das ist nämlich der erste Altcoin, der direkt an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt ist, mit einem einzigartigen Belohnungssystem, das Investoren gleich doppelt profitieren lässt.

BTC Bull Token Vorverkauf endet in wenigen Tagen

Das Prinzip dahinter ist einfach, aber effektiv. Immer wenn Bitcoin bestimmte Kursmarken erreicht, werden $BTCBULL-Inhaber belohnt. Der Startpunkt liegt bei 125.000 Dollar. Ab diesem Niveau wird bei jeder weiteren 25.000 Dollar Marke abwechselnd entweder ein Token-Burn oder ein Bitcoin-Airdrop durchgeführt. Token-Burns reduzieren das Angebot an $BTCBULL-Token dauerhaft, was sich potenziell positiv auf den Kurs auswirkt. Bei den Airdrops hingegen erhalten Halter direkt Bitcoin. Je mehr $BTCBULL man besitzt, desto größer fällt auch der eigene Anteil am Airdrop aus.

Das Konzept scheint bei Investoren gut anzukommen. Der $BTCBULL-Token wird noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt, sondern ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 7 Millionen Dollar investiert. Das führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Börsenlisting schnell um das 5- bis 10-fache steigen könnte, da die Nachfrage schon jetzt so hoch ist und sich der BTC Bull Token klar von der Masse abhebt. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen. Danach könnte der Einstieg deutlich teurer werden.

Direkt zur BTC Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.