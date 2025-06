MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu deutscher Aufrüstung:

Beim Nato-Gipfel in Den Haag kann Bundeskanzler Friedrich Merz mit geraden Rücken auftreten. Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Fünf-Prozent-Vorgabe ist Koalitionsziel, die Bundeswehr soll um zehntausende Soldaten aufgestockt werden, in Litauen ist eine Bundeswehr-Panzerbrigade stationiert. Das muss nun nur noch nach innen durchgesetzt werden: Da grummelt es beträchtlich, weil die Deutschen seit der Wiedervereinigung vor 35 Jahren dem Militärischen entwöhnt sind. Die eigene Armee im Einsatz gab und gibt es nur in Ausland, Gedanken an einen allgemeinen Dienst galten längst als überflüssig. Nun zeichnet sich ab, dass die Regierung nur mit einer Wehrpflicht die Bundeswehr-Reihen wie gewünscht auffüllen kann. Außerdem müssen Kasernen her, Waffen und Ausrüstung. Darüber ist die Wirtschaft nicht böse. Das alles mündet aber in einer Militarisierung, die die deutsche Gesellschaft überfordern wird./yyzz/DP/mis