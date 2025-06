Aller guten Dinge sind drei: Die legendäre Kosmetikmarke und globale Unternehmensgruppe Mary Kay Inc. wurde von Euromonitor International zum dritten Mal in Folge zur weltweiten Nummer 1 unter den Direktvertriebsmarken für Hautpflege- und Farbkosmetik1gekürt.

Ryan Rogers, Chief Executive Officer of Mary Kay states: "Being named the #1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World by Euromonitor International three years in a row marks a grand slam achievement for Mary Kay. This repeated milestone reflects years of R&D and marketing efforts to create skin and beauty solutions that meet consumer needs and are loved the world-over. Above all, it demonstrates the transformative power of our Independent Beauty Consultants who are driving this success globally." (Photo Courtesy: Mary Kay Inc.)