Warum sich ein Blick auf diese günstig bewerteten Aktien lohnen könnte.Auch Aktien guter Unternehmen mit solidem Geschäft durchlaufen schwierige Phasen, in denen der Kurs deutlich fällt. In diesen Situationen lohnt sich eine genaue Ursachenanalyse, um bei Verbesserungen mögliche Turnarounds zu identifizieren. So sind beispielsweise Commerzbank-Aktien nach der Finanzkrise 2008 über ein Jahrzehnt nur gefallen, um in den vergangenen fünf Jahren mehr als 656 Prozent zu steigen (23.06.2025). Während das Geschäft zunächst unter den Abschreibungen und der Niedrigzinsphase litt, wurde es mit den höheren Leitzinsen plötzlich wieder sehr profitabel. Gelingt folgenden Unternehmen eine ähnliche Wende? …