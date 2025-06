Es war ein richtiger Paukenschlag, den NetraMark gestern kurz vor der US-Börseneröffnung verkündete.

Der auf dem Portal arXiv veröffentlichte Preprint zeige, dass die firmeneigene KI NetraAI nicht nur technologisch, sondern auch messbar im direkten Vergleich mit führenden Modellen wie ChatGPT oder DeepSeek um Längen voraus ist. Denn in der Analyse klinischer Studiendaten liefert NetraAI die einzigen statistisch validen und medizinisch verwertbaren Ergebnisse. Damit positioniert sich das kanadische Unternehmen als möglicher Gamechanger in einem milliardenschweren Markt, in dem herkömmliche Machine-Learning-Verfahren häufig an Grenzen stoßen.



Präzision statt Blackbox

NetraMark entwickelt KI-Systeme, die speziell für die Pharmaindustrie ausgelegt sind. Im Zentrum steht die Plattform NetraAI, deren algorithmische Basis sich von klassischen Machine Learning-Ansätzen und generischen Sprachmodellen klar unterscheidet. Statt auf große, unstrukturierte Datensätze zu setzen, verarbeitet NetraAI auch kleinere und hochkomplexe klinische Datensätze mit maximaler Erklärbarkeit.

Das Geheimnis liegt in einem MetaEvolutionären Framework, das Prinzipien der dynamischen Systemtheorie, Informationsgeometrie und evolutionären Berechnung kombiniert. NetraAI entdeckt anhand von nur 2 bis 4 erklärbaren Variablen sogenannte "Personas", also klinisch relevante Patientengruppen. Diese Gruppen sind statistisch signifikant und direkt für Studiendesign und Arzneimittelzulassungen nutzbar. Der KI-Agent "Dr. Netra" bringt zusätzliches Fachwissen aus medizinischer Literatur ein, ohne die Interpretierbarkeit zu gefährden.

Durch diese Technologie kann NetraMark bereits mit kleinen Datensätzen valide Erkenntnisse gewinnen und etwa Patientensubtypen klassifizieren, die besonders gut oder schlecht auf bestimmte Medikamente reagieren. Ein enormer Vorteil für Studienplanung, Präzisionsmedizin und regulatorische Zulassungen.



NetraAI schlägt ChatGPT und DeepSeek deutlich

In der aktuellen Vergleichsstudie testete NetraMark seine Plattform gegen ChatGPT, DeepSeek und traditionelle Machine Learning-Verfahren. Grundlage waren drei renommierte und hochkomplexe klinische Datensätze: CATIE (Schizophrenie), CAN-BIND (Depression) sowie COMPASS (Bauchspeicheldrüsenkrebs). Die Ergebnisse waren bahnbrechend, denn nur NetraAI war in der Lage, klinisch aussagekräftige und statistisch valide Erkenntnisse zu generieren.

Beim Datensatz CATIE identifizierte NetraAI präzise Patientengruppen mit hoher Ansprechrate auf Medikamente. Die Modellgenauigkeit stieg von 55-66 % (ML-Standard) auf über 85 %. ChatGPT und DeepSeek hingegen lieferten lediglich generische Aussagen ohne klinischen Wert. Dabei waren weder ein valides Cluster noch praxistaugliche Interpretationen zu finden.

Bei CAN-BIND erzielte NetraAI mit AUC-Werten von 0,99 ein nahezu perfektes Ergebnis. Die gefundenen Untergruppen zeigten signifikante Unterschiede im Therapieansprechen bei Depression. ChatGPT und DeepSeek waren erneut unfähig, sinnvolle Muster zu erkennen - trotz reduzierter Komplexität der Daten. Traditionelles ML blieb bei 66 % Genauigkeit stecken.

Beim COMPASS-Datensatz gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs zeigte NetraAI selbst bei hoch heterogenen Krebsdaten über 90 % Modellgenauigkeit, identifizierte überlebensrelevante Patientengruppen und bot einen neuen Ansatz für Therapieentscheidungen. DeepSeek und ChatGPT lieferten Ergebnisse auf Zufallsniveau, die ungeeignet für Onkologie und Präzisionsmedizin sind. Herkömmliche Algorithmen scheiterten an Konsistenz und Interpretierbarkeit.



Eine Klasse für sich

Was NetraAI so besonders macht, ist die Kombination aus Erklärbarkeit, Robustheit und Präzision. Während andere Modelle immer etwas vorhersagen, trennt NetraAI klar zwischen gut vorhersagbaren und unsicheren Patientengruppen. Dadurch werden Fehlentscheidungen, Placebo-Effekte und Studienfehlschläge reduziert.

Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, mit wenigen, aber hochrelevanten Variablen zu arbeiten. Das ermöglicht präzise Einreichungskriterien für Studien, schnellere Rekrutierung passender Probanden und strategisch optimierte Studiendesigns. In einem Markt, in dem bis zu 90 % klinischer Studien scheitern, könnte NetraAI den entscheidenden Unterschied machen.



Chart vor Ausbruch

Mit der vorbörslichen Verkündung eines Meilensteins konnte der NetraMark-Kurs, den seit Mitte April etablierten Abwärtstrend verlassen. Sowohl der Trendfolge-Indikator MACD als auch der RSI gaben Kaufsignale. Als nächstes winkt der horizontale Widerstand bei 1,66 CAD.

Quelle:Refinitiv vom 23.06.2025



Fazit

Die Veröffentlichung der Vergleichsstudie auf arXiv markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von NetraMark. Der Trend geht weg von generischen, "allmächtigen" KI-Systemen hin zu hochspezialisierten, medizinisch validen Multi-Agenten-KI-Plattformen. NetraMark könnte sich als First-Mover mit tiefem Technologievorsprung in einem Markt positionieren, in dem Verlässlichkeit wichtiger ist als Größe. Dabei profitieren Pharmaunternehmen mehrfach, wodurch NetraMark in der Zukunft ein heißer Übernahmekandidat werden könnte. Neben Kostensenkungen durch weniger Fehlschläge kommen Big Pharma auch der Zeitgewinn sowie Zulassungsvorteile durch robuste, erklärbare Modelle mit transparentem Studiendesign zugute. Der Kapitalmarkt dürfte dies früher oder später honorieren, zumal die Ergebnisse regulatorisch relevant und wirtschaftlich skalierbar sind. Bei einer Börsenbewertung in Höhe von 114,19 Mio. CAD besitzt NetraMark noch enormes Potenzial.

